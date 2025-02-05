"Готова видалити Instagram". Заплакана Інна Бєлєнь поставила крапку в історії з Тереном

За словами Інни, протягом усього дня вона стримувала емоції за усмішкою, щоб лише вдома дозволити собі їх випустити.

Дівчина здивована реакцією в мережі після їхнього з Олександром розставання. Вона зазначила, що не очікувала такого розвитку подій, особливо після того, як глядачі слідкували за їхньою історією на проєкті та вірили в казковий фінал.

"Те, що зараз відбувається на просторах Інтернету - чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути,і коли після (проєкту) ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто...", - поділилася Бєлєнь. Інна Бєлєнь відповіла на звинувачення Терена (скріншот)

Волонтерка каже, що після завершення шоу вони дійсно намагалися будувати стосунки, але тепер Інна отримує повідомлення, які її дивують.

Водночас вона наголосила, що не хоче вступати в публічні суперечки, адже йдеться про ветерана війни, який зазнав тяжких втрат. Переможниця "Холостяка" також визнала, що в цій ситуації почувається беззахисною, адже будь-які її спроби висловити свою позицію можуть бути сприйняті негативно.

"Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що це суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. В мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в Інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою, бо я йду на людину, яка поклала своє здоров'я заради нашої країни", - зізналася екс-кохана Олександра.

Інна також рішуче спростувала звинувачення в тому, що нібито приховала від Терена свої сторіс. Інна Бєлєнь відповіла на звинувачення Терена (скріншот)

"Я хочу, щоби мною він пишався. Чого я буду приховувати сторі, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс, по-перше, це дуже тупо, по-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", - сказала вона.

Крім того, Інна відреагувала на зауваження, які, ймовірно, стосувалися закликів припинити її діяльність у блогерстві.

"Я готова видалити Instagram і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити й поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Instagram хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати, ви знаєте мої пріоритети, як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю", - запевнила волонтерка. Інна Бєлєнь відповіла на звинувачення Терена (скріншот)

"Я точно знаю, яке я зараз не хочу відношення до мене, я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", - підсумувала вона.

Нагадаємо, чутки про можливі проблеми в стосунках Олександра і Інни почали з'являтися після того, як він публічно засудив її щодо висловлювань з приводу мовного питання. Інна тоді поділилася, що це її сильно зачепило. З того часу пара більше не з'являлася разом у мережі, а через кілька тижнів оголосила про розставання.