"Готова видалити Instagram". Заплакана Інна Бєлєнь поставила крапку в історії з Тереном

Олександр "Терен" Будько та Інна Бєлєнь 4 лютого оголосили про розставання. Згодом ветеран висловив невдоволення поведінкою підписників колишньої, звинувативши їх у негативних коментарях і прокльонах. Також дорікнув самій дівчині за ігнорування ситуації та приховування її сторіс. У відповідь волонтерка записала звернення, в якому не змогла стримати сліз.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram переможниці "Холостяка-13".
За словами Інни, протягом усього дня вона стримувала емоції за усмішкою, щоб лише вдома дозволити собі їх випустити.
Дівчина здивована реакцією в мережі після їхнього з Олександром розставання. Вона зазначила, що не очікувала такого розвитку подій, особливо після того, як глядачі слідкували за їхньою історією на проєкті та вірили в казковий фінал.
"Те, що зараз відбувається на просторах Інтернету - чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути,і коли після (проєкту) ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто...", - поділилася Бєлєнь.
Волонтерка каже, що після завершення шоу вони дійсно намагалися будувати стосунки, але тепер Інна отримує повідомлення, які її дивують.
Водночас вона наголосила, що не хоче вступати в публічні суперечки, адже йдеться про ветерана війни, який зазнав тяжких втрат. Переможниця "Холостяка" також визнала, що в цій ситуації почувається беззахисною, адже будь-які її спроби висловити свою позицію можуть бути сприйняті негативно.
"Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що це суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. В мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в Інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою, бо я йду на людину, яка поклала своє здоров'я заради нашої країни", - зізналася екс-кохана Олександра.
Інна також рішуче спростувала звинувачення в тому, що нібито приховала від Терена свої сторіс.
"Я хочу, щоби мною він пишався. Чого я буду приховувати сторі, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс, по-перше, це дуже тупо, по-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", - сказала вона.
Крім того, Інна відреагувала на зауваження, які, ймовірно, стосувалися закликів припинити її діяльність у блогерстві.
"Я готова видалити Instagram і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити й поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Instagram хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати, ви знаєте мої пріоритети, як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю", - запевнила волонтерка.
"Я точно знаю, яке я зараз не хочу відношення до мене, я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", - підсумувала вона.
Нагадаємо, чутки про можливі проблеми в стосунках Олександра і Інни почали з'являтися після того, як він публічно засудив її щодо висловлювань з приводу мовного питання. Інна тоді поділилася, що це її сильно зачепило. З того часу пара більше не з'являлася разом у мережі, а через кілька тижнів оголосила про розставання.
До слова, раніше ми писали, як українці про розрив "Холостяка" Терена з Інною Бєлєнь.