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"Закончился контракт, роли сыграны": как сеть реагирует на разрыв Терена и Инны из "Холостяка"

Вторник 04 февраля 2025 13:15
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"Закончился контракт, роли сыграны": как сеть реагирует на разрыв Терена и Инны из "Холостяка" Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Иванна Пашкевич

Ветеран войны Александр Терен и победительница "Холостяка-13", волонтер Инна Белень, официально подтвердили, что больше не вместе. После этого в сети начали распространять предположения, что их отношения были частью контракта, срок которого якобы закончился.

Как еще реагирует сеть на расставание пары - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Под постом в Instagram Инны и Александра об их расставании пользователи сети активно высказывают свои мнения.

Некоторые считают, что ветеран просто не был готов к серьезным отношениям и не имел достаточного опыта общения с женщинами.

Другие предполагают, что оба стремились только к пиару и достигли своей цели.

А некоторые уверены, что после финала "Холостяка" главный герой и победительница должны были оставаться вместе определенное время согласно контракту.

&quot;Закончился контракт, роли сыграны&quot;: как сеть реагирует на разрыв Терена и Инны из &quot;Холостяка&quot;Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

  • Ось і завершився контракт, ролі заграні
  • Вибач Сашко, але було видно що ти ще не зовсім готовий до серьозних стосунків. Тобі ще необхідно набратись досвіду спілкування з жінками, адже юнацький максималізм не зник, а стосунки - це про взаємне
  • Інна варта набагато більшого
  • Зрозуміло, бо це лише шоу та піар. Засвітитись, набрати підписників, заявити про себе
  • Найжахливіший і очікуваний випуск усіх сезонів
  • Контракт виконано
  • Моє серце розірване навпіл
  • Це новий етап в житті і сумний досвід у тебе Саша за спиною, але важливий … ти поводиш себе зараз як справжній чоловік, не розкриваючи та не показуючи справжні причини … пишаюсь тим, яку силу ти маєш, тим як оберігаєш тих, хто зробив тобі боляче

Как Инна Белень реагировала на слухи о "контракте" после шоу

Уже давно существует теория, что победительница "Холостяка" и главный герой якобы подписывают контракт, по которому обязаны находиться в отношениях от шести месяцев до года.

Инна же призналась, что только смеется над подобными комментариями в сети.

"Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря - особенно, когда время биологически против меня", - реагировала она на сплетни.

К слову, ранее участница "Холостяка-13" призналась, хотела бы вернуть Терена.

Тем временем Решетник намекнул, кто может стать новым "Холостяком".

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