"Закончился контракт, роли сыграны": как сеть реагирует на разрыв Терена и Инны из "Холостяка"
Ветеран войны Александр Терен и победительница "Холостяка-13", волонтер Инна Белень, официально подтвердили, что больше не вместе. После этого в сети начали распространять предположения, что их отношения были частью контракта, срок которого якобы закончился.
Как еще реагирует сеть на расставание пары - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).
Под постом в Instagram Инны и Александра об их расставании пользователи сети активно высказывают свои мнения.
Некоторые считают, что ветеран просто не был готов к серьезным отношениям и не имел достаточного опыта общения с женщинами.
Другие предполагают, что оба стремились только к пиару и достигли своей цели.
А некоторые уверены, что после финала "Холостяка" главный герой и победительница должны были оставаться вместе определенное время согласно контракту.
Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)
- Ось і завершився контракт, ролі заграні
- Вибач Сашко, але було видно що ти ще не зовсім готовий до серьозних стосунків. Тобі ще необхідно набратись досвіду спілкування з жінками, адже юнацький максималізм не зник, а стосунки - це про взаємне
- Інна варта набагато більшого
- Зрозуміло, бо це лише шоу та піар. Засвітитись, набрати підписників, заявити про себе
- Найжахливіший і очікуваний випуск усіх сезонів
- Контракт виконано
- Моє серце розірване навпіл
- Це новий етап в житті і сумний досвід у тебе Саша за спиною, але важливий … ти поводиш себе зараз як справжній чоловік, не розкриваючи та не показуючи справжні причини … пишаюсь тим, яку силу ти маєш, тим як оберігаєш тих, хто зробив тобі боляче
Как Инна Белень реагировала на слухи о "контракте" после шоу
Уже давно существует теория, что победительница "Холостяка" и главный герой якобы подписывают контракт, по которому обязаны находиться в отношениях от шести месяцев до года.
Инна же призналась, что только смеется над подобными комментариями в сети.
"Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря - особенно, когда время биологически против меня", - реагировала она на сплетни.
К слову, ранее участница "Холостяка-13" призналась, хотела бы вернуть Терена.
Тем временем Решетник намекнул, кто может стать новым "Холостяком".