Танці з зірками: яскраві фото всіх учасників шоу

Неперевершені учасники 3 сезону шоу Танці з зірками - у фотопідбірці Styler
3 сезон шоу Танці з зірками стартує на 1+1 вже 25 серпня 2019. У популярному проекті візьмуть участь відомі українські співаки, актори, телеведучі та спортсмени.
Як зірки покажуть себе на паркеті - ми зможемо побачити вже в неділю, 25 серпня. А поки ми пропонуємо вам насолодитися самими яскравими фото всіх учасників одного з найпопулярніших проектів на українському ТБ.
Людмила Барбір
Телеведуча "Сніданок з 1+1" та акторка Людмила Барбір буде танцювати з Дмитром Жуком.
Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Вікторія Булітко
Актриса Дизель Шоу буде танцювати з Дмитром Дікусаром. До речі, Вікторія вже встигла отримати травму під час підготовки до шоу...
Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)
DZIDZIO
Мегапопулярний DZIDZIO, який нещодавно розповів про справжню дружбу, вийде на паркет разом з Яною Цибульською.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Михайло Кукуюк
Популярному акторові в партнерки на Танцях з зірками дісталася Єлизавета Дружиніна.
Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/swingeri_film)
Олена Кравець
Зірка студії Квартал 95 з'явиться в шоу з Максом Леоновим.
Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
MARUV
Епатажна виконавиця буде запалювати на паркеті з Євгеном Дмитренком.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Надія Матвєєва
Відома ведуча Надія Матвєєва ("Все буде добре") станцює з Валерієм Шохіним.
Надія Матвєєва (фото: facebook.com/nadezhda.matveeva.52)
TAYANNA
Співачка, яка нещодавно розповіла, що отримала серйозну травму перед концертом до Дня Незалежності, буде брати участь у Танцях з зірками в парі з Ігорем Кузьменком.
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Ксенія Мішина
Зірка популярного українського серіалу "Кріпосна" станцює з Євгеном Котом.
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Володимир Остапчук
"Ревізор" і ведучий Євробачення 2017 Остапчук запалить проект з неперевершеною Ілоною Гвоздєвою.
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Анна Різатдінова
Одна з кращих гімнасток світу станцює з Олександром Прохоровим.
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Серьога
Репер вирішив підкорювати глядачів і суддів Танців з зірками в парі з Аделіною Делі.
Серьога (фото: instagram.com/poligrafofficial)
Даніель Салем
Новий ведучий шоу "Одруження наосліп" буде танцювати з Юлією Сахневич.
Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Олексій Яровенко
Український актор, зірка популярних серіалів і фільмів ("Кріпосна", "Колишні", "Жити заради любові", "Хороший хлопець", "Мухтар" і т. д.) буде брати участь у танцювальному шоу в парі з Оленою Шоптенко.
Олексій Яровенко в серіалі "Фортечна" (фото: СТБ)
Додамо, що в Танцях з зірками 2019 відбулися зміни в складі журі. Зокрема, місце Монатіка в суддівському кріслі займе культовий британський хореограф Франсиско Гомес. Компанію йому складуть Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар, які давно полубилися публіці.
Влад Яма і Катерина Кухар (фото: РБК-Україна)
Раніше учасниця Танців з зірками Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності.