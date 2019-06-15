Бив і зраджував: бойфренд Ані Лорак "прославився" шлюбом із відомою співачкою

Фото: колаж РБК-Україна

Ані Лорак закрутила роман із молодим скандальним музикантом. Що про нього відомо

Ані Лорак представила свого нового бойфренда Єгора Гліба і серйозно схвилювала мережу. Фани 40-річної української співачки, яка активно будує кар'єру в РФ, після публікації красномовного спільного фото в її Instagram розділились у поглядах на практичне визнання романа із 26-річним музикантом. Зазначимо, що репутація у хлопця скандальної артистки - не ідеальна.

Пару пов'язують не лише українське коріння та сфера роботи (Єгор є саунд-продюсером лейблу Black Star) разом із місцем проживання в російській столиці, вони обидва розлучені і мають дітей. У Ані Лорак є дочка Софія від колишнього шлюбу з Муратом Налчаджіоглу, а у Гліба є син від екс-дружини - 6-річний Даніель.

Кілька років тому новий коханий Кароліни розірвав шлюб з популярною співачкою Тетяною Решетняк, відомою меломанам як TAYANNA, яка двічі пробувала сили в нацвідборах на "Євробачення". До речі, вона землячка Ані Лорак - з Чернівців, а малою батьківщиною Куєк є місто Кіцмань в Чернівецькій області.

Ані Лорак та Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Додамо також, що на початку творчої кар'єри (брала участь в групі "Гарячий шоколад") Решетняк писала пісні для Ані Лорак.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

У Єгора і Тетяни різниця у віці 8 років. Вони зв'язали себе узами шлюбу, коли їй було 26, а йому - 18. Сімейне життя музикантів тривала всього три роки.

Фото: скрін ask.fm/tayannareshe/answers

Спочатку TAYANNA розповідала в ЗМІ, що причиною розриву стала різниця у віці: мовляв, чоловікові хотілося жити на повну, він нерідко зникав на тривалий час. Проте нещодавно Тетяна зізналася, що Єгор піднімав на неї руку і неодноразово зраджував з іншими жінками. Втім, Решетняк вирішила зберегти з екс-чоловіком дружні стосунки заради сина, якого Гліб дуже любить, завалює подарунками і часто відвідує.

Тетяна Решетняк (TAYANNA) із сином Даніелем (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Артистка впевнена, то дитина не повинна ставати заручником розбрату між батьками, проте відчувати себе потрібною їм обом.

TAYANNA із сином Даніелем (фото: facebook.com/tayannaofficial)

Про насильство в сім'ї артистка відверто розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній в проекті "Іспит" у березні.

"Мені зраджували, і не однарозово, мій чоловік. Я знаю, як це. І по сьогодні я не можу пробачити, хоча ми вже давно не живемо разом", - ошелешила Решетняк.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи стало це причиною їх розлучення, Тетяна розповіла, що Єгор ще й бив її.

"Це найбільша рана, яка може бути у жінки. Через зраду, і через те, що на тебе піднімають руку... Я ще не звільнилася від цієї болі і образи, вона в мені й досі живе... Не будемо говорити про градацію, як він бив, але це було".

Відео: YouTube / Маша Єфросиніна

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак звільнила всю свою команду і, як очікується, почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До слова, не так давно в мережі знайшли доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є стосунки.