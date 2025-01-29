Популярная певица рассказала, какой судьбоносный совет ей дал Артем Пивоваров

Участница Нацотбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко, которая ранее призналась, чем ее удивила музыкальный продюсер Тина Кароль , рассекретила, какой совет ей дал популярный певец Артем Пивоваров.

Девушка отметила, что она встретилась с артистом, чтобы поговорить, когда закончила работать с продюсером и у нее отобрали псевдоним, под которым она выступала.

"У нас была встреча на кофе, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. И я тогда прекратила работать с продюсером, думала, что мне делать, потому что у меня отобрали псевдоним Маша Краш. И я спросила у Артема, что мне делать - оставаться Машей Кондратенко или, возможно, что-то там пытаться решать с этим псевдонимом. Потому что он такой звучный, он звучал классно", - поделилась певица.

Пивоваров посоветовал ей ничего не придумывать и не бороться за старый псевдоним.

"Он мне рассказал просто свою историю, о том, что у него было много псевдонимов. Но успех ему принесли именно его имя, именно его фамилия. Он сказал: "Это ты, это то, что заложено в тебя с детства, твое имя, твоя фамилия, это какая-то собственная энергия". Я в этом плане с ним была согласна и решила остаться Машей Кондратенко и ни разу об этом не пожалела", - подчеркнула артистка.



Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Напомним, Пивоваров - украинский певец, музыкант, автор песен, саунд-продюсер. Начинал свою музыкальную карьеру в составе разных групп, также работал под псевдонимом Art Rey. С 2014 года работает под свои именем.

В 2024 году Пивоваров феерически выступил с тремя сольными концертами в киевском Дворце спорта - 19, 20 и 22 апреля - и стал первым артистом независимой Украины, который это сделал. Певец представил потрясающее масштабное шоу с технически сложными элементами.

Также певец в конце 2024 года поддерживал украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии. Он мощно выступил на открытой тренировке, перед пресс-конференцией и на других мероприятиях перед боем-реваншем с Тайсоном Фьюри.