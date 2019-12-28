Газ повинен сильно подешевшати: експерти приголомшили заявою

Тарифи на газ в Україні (колаж РБК-Україна)

Вартість газу в Україні завищена на 30,5% відносно ціни у світі

Тарифи на газ в Україні повинні знизитися більш ніж на 30% по відношенню до поточної вартості. Таку думку висловили експерти на тлі заяви президента Володимира Зеленського про те, що Кабмін встановив високі тарифи і пообіцяв українцям зниження вартості опалення. Не виключено, що навіть перерахують платіжки заднім числом – за жовтень і листопад.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, головна причина того, що вже в грудні ціни на опалення знизяться – те, що газ за рік подешевшав на 30,5%. У грудні 2018 року тисяча кубометрів газу коштувала для комунальників 7482 грн, рік потому – 5132 грн. За словами прем'єра, в тарифі на опалення 75% становить ціна газу.

"Тому тарифи на тепло можуть бути вже в грудні знижені на 23%. Раніше не було механізму, що дозволяє зробити такий перерахунок, тепер він є. Уряд прийняв постанову, що надає таке право органам місцевої влади. З сьогоднішнього дня постачальники тепла можуть перерахувати платіжки, всі відповідні інструменти ми надали", - заявив чиновник.

За словами Гончарука, уряд сподівається на сумлінне виконання постанови Кабміну на місцях – мерами та органами місцевого самоврядування. Це означає, що постанова Кабміну носить не обов'язковий, а рекомендаційний характер. А вже на місцях повинні вирішити, наскільки подешевшає гігакалорія. Адже за рік газ подешевшав, а, наприклад, зарплати працівників теплокомуненерго збільшилися. На цій підставі споживачам можуть скинути не 23% від ціни гігакалорії, а, припустимо, 13%.

Як це позначиться на гаманці

Олексій Гончарук оцінив, що зниження цін на газ вже здешевило обігрів для 65% користувачів, які мають індивідуальне опалення, насамперед у селах і в приватному секторі міст. Залишилося 35% користувачів, які проживають у багатоповерхівках, також це лікарні, школи та інші заклади.

Також чиновник підрахував, що вартість опалення в квитанції в середньому повинно знизитися на 300-400 гривень. Якщо прийняти, що середня ціна обігріву квадратного метра житлоплощі становить 30 грн, а в грудні на 23% менше або 23,1 грн, то нескладний розрахунок показує: здешевлення платіжки на 300 грн можливе для квартири площею близько 45 кв. м, на 400 грн – площею близько 60 кв. м.

Міністр регіонбуду Альона Бабак погодилася з розрахунками прем'єр-міністра, згадавши, що ініціювати перерахунки повинні постачальники тепла. Також вона зазначила, що українці стали краще платити за комуналку. Також чиновниця заявила, що з боку місцевих органів влади надходили звернення щодо того, чи можна використовувати зекономлені кошти для підвищення зарплат. Але міністр роз'яснила, що ці питання будуть вирішуватися не раніше травня 2020 року, по закінченні опалювального сезону. Тоді ж можливий і перерахунок тарифів на тепло за жовтень і листопад 2019 року. Переплату споживачам не повернуть, а зарахують у рахунок оплати за наступний період.

Прогнози експертів

Раніше експерти неодноразово говорили про те, що тарифи на газ можна зробити нижче. Але фахівці у комунальній сфері кажуть, що питання складніше, ніж здається. Отже, ще не факт, що тарифи перерахують заднім числом.

Енергоексперт Валентин Землянський вважає, що братися за питання з перерахунком вартості газу потрібно було ще у вересні.

"Рішення влади правильне, але запізнилася мінімум на три місяці, треба було зайнятися тарифами ще у вересні, коли був сформований новий Кабмін, і стало відомо, що газ коштує не 8500 грн за 1000 куб. м, виходячи з якого розраховані тарифи, а 6160 грн, Їм треба було у вересні зафіксувати ціну газу на весь отопсезон, про що попереджали експерти. Тоді Нацкомісія з регулювання енергетики і компослуг (НКРЭКУ), на підставі постанови Кабміну, встановила б законодавчо нові, більш низькі тарифи на тепло для кожного теплокомуненерго. І не довелося б тепер Кабміну переходити на ручне управління, приймати постанову, що має рекомендаційний характер, а прем'єру – вмовляти мерів "Христа ради" виконати цю постанову, щоб зменшити суми за тепло в платіжках", - заявив Землянський.

Поки експерт прогнозує, що перерахують лише суми в платіжках за грудень, і то не факт, що плата за тепло зменшиться на 23%. Що буде в січні і далі – не ясно. І навряд чи можливий перерахунок "заднім числом" за жовтень і листопад. Зробити це не дозволяє ні законодавство, ні фінанси, так як всі "зайві" гроші з рахунків комуненерго йдуть на погашення їх боргів перед "Нафтогазом" за спожитий раніше газ.

Більш оптимістичний член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Нарешті влада згадала про те, що нормативно встановлена Кабміном ціна газу виявилася майже на 1000 гривень вища, ніж ринкова. Очікуємо зниження ціни на тепло вже в грудні і, сподіваюся, що і далі. Але на скільки – поки неясно. Адже тарифи в невеликих містах установлюють місцеві органи, НКРЭКУ регулює їх тільки для ліцензованих теплокомуненерго у великих населених пунктах, але зможе це зробити тільки після закінчення отопсезона", – роз'яснив Пендзин.