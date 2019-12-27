У Харкові знизили тарифи на опалення і гарячу воду

Тарифи знижені на 400-800 гривень залежно від площі квартир

У Харкові знижені тарифи на опалення і гарячу воду. Про це заявив мер міста Геннадій Кернес, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Як зазначив Кернес, зараз закупівельні ціни на газ для підприємств теплозабезпечення значно знижені, у зв'язку з чим уряд схвалив рішення, яке дозволяє місцевій владі регулювати тарифи.

Нові тарифи будуть застосовані до грудневих платіжкок, які жителі міста отримають в січні:

1) Зменшення нарахувань для 1-ї квартири в середньому становитиме 300 грн на тепло і 115 грн на гарячу воду;

2) Зменшення нарахувань для 2-кімнатних квартир в середньому становитиме 428 грн на тепло і 172 грн на гарячу воду;

3) Зменшення нарахувань для 3-кімнатних квартир в середньому становитиме 592 грн на опалення і 230 грн на гарячу воду

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабміну, яке змінює процедуру встановлення тарифів.

Згідно постановою Кабміну, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, який слідує за розрахунковим періодом.