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Асоціація газового ринку прокоментувала нові тарифи для операторів ГРМ

Новини » Енергетика     26.12.2019 - 13:48
Асоціація газового ринку прокоментувала нові тарифи для операторів ГРМ
Ілюстративне фото (УНІАН)

На засіданні 24 грудня Регулятор затвердив нові тарифи

Асоціація газового ринку вітає початок конструктивного підходу НКРЕКП до тарифів газорозподільних компаній. Про це повідомляє прес-служба АГРУ.

"На засіданні 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи, які мали би вирішити дві головні проблеми газорозподільної галузі. По-перше, встановити адекватний рівень оплати праці для персоналу газорозподільних компаній. При діючих тарифах на розподіл рівень зарплати газовика на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні та вдвічі нижче від середніх зарплат в енергетиці. Через низькі зарплати галузь щорічно втрачає близько 10% кваліфікованого персоналу. Затверджені рівні тарифів дозволять частково зупинити відтік кадрів, розпочати поетапне підвищення рівня оплати праці та пригальмувати безповоротні наслідки для газорозподільної галузі. По-друге, усунути причини виникнення боргів по всьому ланцюжку доставки газу до споживачів. Такі борги постійно зростають через хронічну збитковість діючих тарифів, які не дозволяють розраховуватись за технологічний газ", - йдеться у повідомленні.

Асоціація газового ринку прокоментувала нові тарифи для операторів ГРМ

У АГРУ вважають, що прийняті тарифи для операторів ГРМ сповільнять нарощення боргів за технологічний газ перед новоствореним Оператором ГТС. "Однак їх рівень не дозволяє вирішити проблему і забезпечити газорозподільні підприємства достатнім фінансовим ресурсом для придбання технологічного газу на конкурентному оптовому ринку, а тому дані тарифи потребують подальшого вдосконалення. Поетапне підняття та самі рівні тарифу не здатні вирішити питання попередньо накопичених боргів перед АТ "Укртрансгаз", сума яких за час дії збиткових тарифів досягла 25 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації наголосили на тому, що найближчим часом Регулятор отримає надповноваження, про що заявив його Голова на засіданні під час розгляду питання щодо перегляду тарифів. "Вказане свідчить про повну підтримку всієї вертикалі влади реальної незалежності Регулятора від політичного впливу, що є запорукою неупередженого ставлення до регулювання природних монополій, зокрема, операторів ГРМ, які відверто потерпали від політично вмотивованої тарифної дискримінації", - йдеться у повідомленні.

Також в АГРУ звернули увагу на те, що обсяги газу, які оператори ГРМ не зможуть купити на ринку (фактичні обсяги ВТВ на третину перевищують обсяги, враховані в тарифах операторів ГРМ), автоматично стануть фінансовим тягарем для всього ланцюга транспортування газу до споживачів.

Асоціація газового ринку прокоментувала нові тарифи для операторів ГРМ

"Це призведе до штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а також нового незалежного оператора ГТС. Враховуючі важливість фінансової стабільності незалежного оператора ГТС наголошуємо на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

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