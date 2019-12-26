Опубліковано постанову Кабміну про перерахунок тарифів на опалення

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В Україні знизиться сума у платіжках за опалення

Кабінет міністрів України опублікував постанову про перерахунок тарифів на опалення. Відповідний документ оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з постановою, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, який слідує за розрахунковим періодом.

При цьому про зниження нарахувань теплопостачальна організація повинна інформувати споживачів шляхом розміщення інформаційного повідомлення (з зазначенням відповідних обґрунтувань) на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування чи на своєму сайті.

Нагадаємо, на цьому тижні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на тепло до 30%. За його словами, платіжки в грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Варто відзначити, що перший перерахунок буде здійснено у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, буде зараховано в оплату майбутніх платежів.