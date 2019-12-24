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В Україні у 2020 в два етапи підвищать тариф на транспортування газу

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 19:59
В Україні у 2020 в два етапи підвищать тариф на транспортування газу
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В середньому зростання складе 30%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення цін на транспортування газу у два етапи в наступному році. Відповідне рішення прийнято на засіданні НКРЕКП у вівторок, 24 грудня.

У супровідних документах йдеться, що підвищення тарифів на послуги з розподілу газу планують здійснити у два етапи - з 1 січня і з 1 липня 2020 року.

Таким чином, комісія підвищила тарифи для 44 регіональних газорозподільних компаній. Наприклад, з 1 січня тариф буде складати від 0,28 до 1,99 гривні за кубометр на місяць, з 1 липня - від 0,28 до 2,73 гривні за кубометр на місяць в залежності від регіону.

Як повідомили в департаменті з регулювання відносин у нафтогазовій сфері, на першому етапі підвищення ціни на розподіл газу в середньому по країні складе 30%.

Зазначимо, цей тариф впливає на кінцеву вартість газу для споживачів. Тарифи на газ можуть відрізнятися в залежності від регіону.

РБК-Україна писало, що фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального сезону складе 6600 гривень за тис. кубічних метрів з ПДВ без транспортування. На даний момент в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу куб. метрів, а для промисловості - 7755 гривень.

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