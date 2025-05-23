Футболист сборной Украины подогрел слухи о романе с Квитковой (фото)

Накануне источник сообщил журналистам нашего издания, что Даша Квиткова закрутила роман с Владимиром Бражко. Новость мгновенно всколыхнула соцсети.

И уже вскоре после этого спортсмен не оставил пространства для догадок - в Stories он опубликовал снимок, на котором держит за руку девушку.

Хотя лица не видно, светлые волосы и прозрачный маникюр, который полностью совпадает с маникюром Даши, стали явным намеком на их отношения.

Владимир Бражко показал романтическое фото (скриншот)

Напомним, по информации наших инсайдеров, пара вместе уже несколько месяцев. Их неоднократно видели вместе в публичных местах, в частности в супермаркетах и на прогулках.

Также у stories инфлюенсеры замечали татуировки, которые совпадают с теми, что имеет футболист, что дополнительно усиливает слухи об их близости.

Даша Квиткова намекнула на роман с Бражко (скриншот)

Интересно, что до этого момента ни один из влюбленных не делал официальных заявлений, впрочем, их последние фото могут свидетельствовать о том, что отношения серьезные и публичные.

Для фанатов это стало приятным сюрпризом, ведь Даша давно скрывала личную жизнь, а Владимир ранее не делился подобными подробностями.