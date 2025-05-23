"Я долго молчала". Инна Белень неожиданно обратилась к Терену

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень публично обратилась к главному герою шоу Александру Терену после того, как он анонсировал интервью, в котором якобы раскроет все подробности о проекте и сложившихся на нем отношениях. Волонтер не стала ждать выхода выпуска и высказала свои эмоции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесвумен.

"Я долго молчала. Мы договорились не выносить это наружу. Но время все расставляет по местам",- написала Белень в соцсетях.

Девушка намекнула, что Терен использует их историю как способ привлечь внимание перед новым сезоном.

"Сейчас я пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы это описать. Этот прыжок в последний вагон перед новым сезоном. Потому что не все же еще домусолили. И это окей - каждый выживает, как может", - добавила она.

Инна Белень обратилась к Александру Терену (скриншот)

Инна отметила, что в той версии, которая будет представлена, она выглядит негативным персонажем.

"В истории этого человека я - ху*ва. И даже окей, что это навязывается аудитории. И делать из себя жертву тоже нормально, вроде бы. Даже когда ты мужчина", - высказалась блогерша.

Звезда напомнила, что у них была договоренность не выносить личное на публику:

"Договоренность была об уважении. Потому что я считала, что ты - достоин уважения. Что все, что было - было по-настоящему. Что человек, за которым я шла тогда, - это ТЫ", - сказала Белень.

Инна Белень обратилась к Александру Терену (скриншот)

Но теперь, по ее словам, она больше не видит в Теренове того человека.

"Но сегодня я понимаю: тот человек и ты сейчас - это разные люди. Ты до сих пор возвращаешься туда, где уже все страницы давно перевернуты. Но тебе с этим жить. Удачи тебе в этом", - обратилась к Саше победительница "Холостяка".

Впоследствии она опубликовала скриншот сообщения Терена, сделанного накануне финала шоу. В нем тот романтично описывал момент признания в любви.

"Оказывается, и глаза могут врать... И даже счастливые", - подытожила Белень.

Инна Белень обратилась к Александру Терену (скриншот)

Напомним, после финала "Холостяка" отношения Инны Белень и Александра Терена быстро сошли на нет. Уже в феврале 2025-го стало известно - пара разошлась. Перед тем между ними разгорелся публичный конфликт: бывшие влюбленные обменивались эмоциональными сообщениями в соцсетях, открыто выясняя отношения.

А вот в начале мая Инна дала понять: в ее сердце появился другой. Она поделилась трогательным текстом, похожим на послание любимому человеку, а также выложила первое фото с новым бойфрендом - на снимке они держатся за руки.

Если сначала интрига сохранялась, то сейчас Белень уже и не скрывает лицо избранника.