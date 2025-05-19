Данилко прямо сказал, почему у него нет жены и детей: "Никогда не будет"
Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, впервые за долгое время дал интервью и высказался о своей личной жизни. Артисту 51 год, но он ни разу не состоял в официальном браке и у него нет детей.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Данилко решил поговорить с "Русской службе BBC", что спровоцировало споры в сети.
Почему Данилко не женился
Певец признался, что он еще в детстве понимал, что не хочет быть женихом на свадьбе. Ему запомнились "шалаши" и празднования, которые не произвели на него впечатление.
"Я как будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И все время какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда себя не мог представить на месте жениха", - заявил Данилко.
Данилко сказал, почему у него нет детей (скриншот)
"Казалось, что так стыдно. Быть женихом, да. И эта невеста сидит, и они как будто мучаются. Этот ансамбль, который играет. Я в последний раз был у Инны моей на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет", - отметил артист.
Также музыкант рассказал, что у него есть друг, у которого уже трое детей. И когда он слышит, что младшей дочери его ровесника уже 19 лет, Данилко не может в это поверить.
"Вот я знал в детстве, что как-то мне это не дано. Как это объяснить - я не знаю. Вы знаете, и неохота, я даже себе представить не могу", - объяснил артист.
Почему интервью Данилко вызвало неоднозначную реакцию
Решение артиста пообщаться с журналистом "Русской службы BBC" оценили не все. Данилко давал интервью на русском языке, что тоже было поводом для обсуждений.
Сама "служба", с журналистом которой говорил певец, запрещена в РФ и находится в Лондоне. Однако ее работники, которые до этого много лет жили на территории страны-агрессора, переехали лишь после начала полномасштабной войны в Украине. Поэтому разгорелись споры:
- "Редакция к РФ не имеет отношения, у них вещание на русском. И все"
- "Все, где есть русский, имеет отношение к России. Пока это не будет осознано, будет нам горько"
- "Да, действительно не имеет. Только название, которое там просто прицепили. Для экзотики! А кто там работает? Посмотрите подписи под публикациями, там английские фамилии? А кто это смотрит? Ну камон. Хоть себя не обманывайте".
Мысли комментаторов (скриншот)
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При создании материала были использованы источники: интервью Данилко "Русской службе BBC", комментарии пользователей под постом из Telegram-канала "ЗЛИВА"