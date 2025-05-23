Футболіст збірної України підігрів чутки про роман з Квітковою (фото)

Напередодні джерело повідомило журналістам нашого видання, що Даша Квіткова закрутила роман з Володимиром Бражком. Новина миттєво сколихнула соцмережі.

І вже незабаром після цього спортсмен не залишив простору для здогадок - у Stories він опублікував знімок, на якому тримає за руку дівчину.

Хоча обличчя не видно, світле волосся та прозорий манікюр, який повністю збігається з манікюром Даші, стали явним натяком на їхні стосунки.

Володимир Бражко показав романтичне фото (скріншот)

Нагадаємо, за інформацією наших інсайдерів, пара разом уже кілька місяців. Їх неодноразово бачили разом у публічних місцях, зокрема у супермаркетах і на прогулянках.

Також у stories інфлюенсерки помічали татуювання, які збігаються з тими, що має футболіст, що додатково підсилює чутки про їхню близькість.

Даша Квіткова натякнула на роман з Бражком (скріншот)

Цікаво, що до цього моменту жоден із закоханих не робив офіційних заяв, втім, їхні останні фото можуть свідчити про те, що стосунки серйозні та публічні.

Для фанатів це стало приємним сюрпризом, адже Даша давно приховувала особисте життя, а Володимир раніше не ділився подібними подробицями.