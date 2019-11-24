Фінал Дитячого Євробачення 2019: як виступила учасниця від України (відео)

Дитяче Євробачення 2019 відбулося 24 листопада (Фото: колаж РБК-Україна)

Софія Іванько представила на Дитячому Євробаченні 2019 в Польщі зворушливу пісню The Spirit Of Music

На Дитячому Євробаченні 2019 у польському місті Глівіце 24 листопада виступила представниця України 14-річна киянка Софія Іванько - юна артистка виконала англо-україномовну пісню The Spirit Of Music. За результатами голосування у фіналі дівчинка отримала 59 балів та посіла в турнірній таблиці 15-е місце.

Перемога в 17-му престижному міжнародному пісенному конкурсі дісталася Вікі Габор з Польщі, яка забезпечила своїй країні право знову стати господинею Дитячого Євробачення в наступному році.

Всього в проекті брали участь представники 19 країн.

Іванько приїхала до Польщі та репетирувала номер в Arena Gliwice 22 листопада. Сьогодні киянка вийшла на сцену в ніжному рожевому костюмі з блискучою баскою, а виконання пісні супроводжувалося яскравим ефектним світловим шоу.

Дитяче Євробачення 2019 - Софія Іванько посіла 15 місце (Фото: скріншот)

Переможця Дитячого Євробачення визначали експерти і глядачі - шляхом додавання балів. Журі присуджувало комплект з 12, 10, 8-1 балів 10 пісень, а глядачі голосували за 3-5 пісень (серед них може бути і номер представника своєї країни). Після цього їх голоси розподілялися пропорційно.

Відео: Софія Іванько у фіналі Дитячого Євробачення 2019 виконала пісню The Spirit Of Music

Софія Іванько займається музикою з 4 років. Він володіє грою на фортепіано, займається естрадним співом. Її старший брат часто виступає з нею в дуеті та акомпонує на гітарі.

Дівчинка стала переможницею Нацвідбіру при виборі виконавців від України на Дитяче Євробачення. На конкурсі вона змагалася з дев'ятьма учасниками, в тому числі й з дочкою відомого українського шоумена і коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового – Варварою. До речі, тренеркою Софії на талант-шоу "Голос. Діти-5" була Джамала, і тоді Іванько поступилася Кошовій.