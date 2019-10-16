До Нацвідбору на Євробачення не будуть допускати артистів, які гастролюють в Росії

Фото: Євробачення 2019 (instagram.com/eurovision)

НСТУ оновила правила нацвідбору на Євробачення-2020

Брати участь у Національному відборі на Євробачення-2020 зможуть тільки ті артисти, які не гастролюють на території Росії з 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Повідомляється, що НСТУ оновила правила Нацвідбору на Євробачення-2020.

"Тепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ з 2014 року, не планує і не анонсує її під час конкурсу і фіналу Євробачення, а також не в'їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України", – сказано в повідомленні.

Прийом анкет на участь у конкурсі починається сьогодні, 16 жовтня. Відзначається, що в цьому році фінансову підтримку переможцю Нацвідбору при підготовці, поїздку і перебування на конкурсі надасть НСТУ. Витрати на проведення кастингу і телевізійну частина Національного відбору бере на себе телеканал СТБ.

Інші пункти правил Нацвідбору залишилися без змін.

Нагадаємо, в 2019 році на Євробаченні в Тель-Авіві переміг нідерландський співак Дункан Лоуренс. За правилами конкурсу, країна перемігшого учасника в наступному році проводить Євробачення на своїй території. Євробачення в Нідерландах проведуть вперше з 1975 року.

Гранд-фінал Євробачення-2020 пройде на міський арені Роттердама Ahoy Rotterdam в суботу 16 травня, а півфінали - 12 і 14 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що на дитячому Євробаченні, яке відбудеться 24 листопада в Польщі, Україну представлятиме вокалістка Софія Іванько з Києва.