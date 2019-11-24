Финал Детского Евровидения 2019: как выступила участница от Украины (видео)

Детское Евровидение 2019 состоялось 24 ноября (Фото: коллаж РБК-Украина)

София Иванько представила на Детском Евровидении 2019 в Польше трогательную песню The Spirit Of Music

На Детском Евровидении 2019 в польском городе Гливице 24 ноября выступила представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько - юная артистка исполнила англо-украиноязычную песню The Spirit Of Music. По результатам голосования в финале девочка получила 59 баллов и заняла в турнирной таблице 15-е место.

Победа в 17-м престижном международном песенном конкурсе досталась Вике Габор из Польши, которая обеспечила своей стране право снова стать хозяйкой Десткого Евровидения в следующем году.

Всего в проекте участвовали представители 19 стран.

Иванько приехала в Польшу и репетировала номер в Arena Gliwice 22 ноября. Сегодня киевлянка вышла на сцену в нежном розовом костюме с блестящей баской, а исполнение песни сопровождалось ярким эффектным световым шоу.

Детское Евровидение 2019 - София Иванько заняла 15 место (Фото: скриншот)

Победителя Детского Евровидения определяли эксперты и зрители - путем сложения баллов. Жюри присуждало комплект по 12, 10, 8-1 баллов 10 песням, а зрители голосовали за 3-5 песен (среди них может быть и номер представителя своей страны). После этого их голоса распределялись пропорционально.

Видео: София Иванько в финале Детского Евровидения 2019 исполнила песню The Spirit Of Music

София Иванько занимается музыкой с 4 лет. Он владеет игрой на фортепиано, занимается эстрадным пением. Ее старший брат часто выступает с ней в дуэте и аккомпонирует на гитаре.

Девочка стала победительницей Нацотбора при выборе исполнителей от Украины на Детское Евровидение. На конкурсе она соревновалась с девятью участниками, в том числе и с дочерью известного украинского шоумена и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варварой. К слову, тренером Софии на талант-шоу "Голос. Дети-5" была Джамала, и тогда Иванько уступила Кошевой.