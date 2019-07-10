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Євробачення: українським дітям запропонували виступати від Росії

STYLERТелешоу    10.07.2019 - 15:52
Євробачення: українським дітям запропонували виступати від Росії
Дитяче Євробачення (колаж РБК-Україна)

У Росії вважають, що їхню країну на дитячому Євробаченні можуть представляти юні українці

На дитячому Євробаченні 2019 від Росії можуть виступити українські артисти. З пропозицією "дати шанс виступити на конкурсі" від країни-агресора виступив скандальний продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин.

"Якщо люди хочуть їхати від Росії - ласкаво просимо. Якщо у нас є така можливість їх прийняти, то треба прийняти. Якщо у них немає можливості виступити у своїй країні, які є варіанти? Росія готова прихистити всіх. Тільки Росію не готові прихистити", - сказав він в інтерв'ю росЗМІ і привів в приклад Анастасію Приходько, яка представляла Росію на Євробаченні 2009.

Таким чином Пригожин відреагував на те, що організаційний комітет НСТУ запропонував накласти обмеження на юних артистів, які виступали на території РФ з початку 2014 року. Обмеження, зокрема, стосується виступів цих виконавців на дитячому Євробаченні під прапором України. Правила відбору дітей для пісенного конкурсу змінили у зв'язку з інцидентом із співачкою MARUV.

Євробачення: українським дітям запропонували виступати від Росії

Скриншот (junior.eurovision.ua)

Додамо, що фінал дитячого Євробачення 2019 планується провести у польському Глівіці 24 листопада.

Нагадаємо, що на шоу Голос Діти 5 в 7 ефірі обрали переможця суперфіналу вокального конкурсу.

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