Дитяче Євробачення 2019: 14-річна українка в Польщі провела репетицію (відео)

Дитяче Євробачення 2019 стартує 24 листопада (Фото: junioreurovision.tv)

Україну на Дитячому Євробаченні 2019 в Польщі представляє Софія Іванько з Києва

Дитяче Євробачення 2019 відбудеться вже в цю неділю - 24 листопада. 17-й престижний міжнародний пісенний конкурс проведуть у польському місті Глівіце. Україну в цьому році представлятиме переможниця Нацвідбору Софія Іванько з піснею "Коли здається". Конкуренцію юній артистці з Києва складуть ще 18 учасниць.

Як йдеться на сайті польських організаторів Дитячого Євробачення 2019, шоу стартує о 17:00 за київським часом.

Ведучими конкурсу стануть Іда Новаковська, Олександр Сікора та Роксана Венгель.

Захід відбудеться в Arena Gliwice, яке вміщує 17 тисяч осіб.

На шоу акредитувалися 188 журналістів з 23-х країн.

Українка Софія Іванько прибула до Польщі для участі в Дитячому Євробаченні 2019 (Фото: скріншот facebook.com/Ueurovision)

Переможця Дитячого Євробачення визначать шляхом додавання балів від журі та глядачів. Професійне журі кожної країни присуджує комплект з 12, 10, 8-1 балів 10 пісень.

Україну на Дитячому Євробаченні 2019 в Польщі представляє 14-річна Софія Іванько з Києва (Фото: instagram.com/sophy.ivanko)

Глядачі по всьому світу голосують за 3-5 пісень (серед них може бути і номер представника своєї країни), і їх голоси розподіляються пропорційно. Голоси журі та глядачів становлять по 50% від усіх голосів.

Нагадаємо, що Іванько змагалася у Нацвідборі за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні з дев'ятьма учасниками, в тому числі і з дочкою відомого українського шоумена і коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового – Варварою.

Дитяче Євробачення 2019 стартує 24 листопада на Arena Gliwice в Глівіце (Фото з відкритих джерел)

22 листопада 14-річна співачка вже прибула на репетицію в Глівіце. Софія вирішила виконати пісню The spirit of music. Про це передає UATV.

Разом з нею до Польщі полетіли батьки, брат, продюсер, ціла делегація і собака Дружок.

Відео: На Дитячому Євробаченні 2019 Україну представить Софія Іванько з Києва з піснею "Коли здається"

У 2012 році переможцем фестивалю "Дитяче Євробачення" в Амстердамі стала українка Анастасія Петрик з піснею "Небо".

Відео: Українка Софія Іванько прибула до Польщі для участі в Дитячому Євробаченні 2019