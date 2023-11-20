Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

В воскресенье Аргентина избрала новым президентом аутсайдера ультраправых либертарианцев Хавьера Милея. Новоизбранный президент вступит в должность 10 декабря.
И пока все обсуждают результаты выборов, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать об избраннице новоиспеченного главы государства - Фатиме Флорес.
При написании материала использовались следующие источники: Teleshow, Perfil, Instagram Фатимы Флорес.
42-летняя дама сердца Хавьера Милея - аргентинская актриса, пародистка и комикесса.
Она прославилась благодаря пародиям на бывшую президентку Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер.
Фатима пережила не лучший подростковый период, но это время сделало ее сильной и выносливой.
Флорес страдала от расстройства пищевого поведения - анорексию.
Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
"Я смотрела на себя в зеркало и не видела реальности. Я не ела. У меня начались гормональные проблемы, я весила чуть больше 40 килограммов. В тот момент моя самооценка была как тряпка", - призналась женщина в одном из своих интервью для издания Teleshow.
Тогда будущая звезда обратилась в Церковь.
Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
"Я начала читать Библию и больше любить себя, и это мне очень помогло", - поделилась артистка.
Еще в юном возрасте девушка определилась со своим призванием и мечтами.
В 19 лет она присоединилась к музыкальной группе Las Primas, а параллельно работала танцовщицей и ассистентом по хореографии в местном театре.
Уже позже Фатима начала пародировать известных персонажей. Это помогало ей средоточиться и раскрыть свой талант.
Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Попробовала себя Флорес также и в роли ведущей. Ее появления на телевидении были столь же разнообразны, как и люди, которых она пародировала.
Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Флорес и Милей вместе с июля 2023-го. Первое совместное интервью они дали в программе Мирты Легран, где и познакомились в конце прошлого года.
Пара не скрывает: с женитьбой и продолжением рода они пока не хотят торопиться.
Сейчас своей семьей Фатима и Хавьер считают собак и кошек, любовь к которым их объединяет.
Отметим, что ранее пародистка уже была замужем за мужчиной по имени Норберто Маркос, который в течение 20 лет был ее продюсером, а также менеджером.
Фатима Флорес с бывшим мужем (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Когда они встретились и начали свои отношения, девушке было 19, а ему 40.
Именно Маркос порекомендовал изменить ее подлинное имя Мария Евгения на Фатима из-за преданности, которую продюсер испытывал к ней.
Недавно мы рассказывали, как выглядит жена Тайсона Фьюри.
Также узнайте, как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно.