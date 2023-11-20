Аргентина избрала нового президента с программой шоковой экономической терапии

Аргентина избрала своим новым президентом правого либертарианца с радикальными взглядами Хавьера Милея. Он обещает исправить экономику, пострадавшую от трехзначной инфляции, надвигающейся рецессии и растущей бедности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Милей получил около 56% голосов на выборах 19 ноября против чуть более 44% у своего соперника, министра экономики-перониста Серджио Массы.

"Модель упадка подошла к концу, пути назад нет", - заявил Милей в речи после результатов выборов, одновременно признавая проблемы, с которыми он сталкивается. "Впереди нас ждут колоссальные проблемы: инфляция, отсутствие работы и бедность, - сказал он. - Ситуация критическая, и здесь нет места прохладным полумерам".

Программа Милея

Милей обещает провести экономическую шоковую терапию. В его планы входит закрытие центрального банка, отказ от песо и сокращение расходов - потенциально болезненные реформы, которые нашли отклик у избирателей, недовольных экономическим кризисом.

Проблемы Милея огромны. Ему придется иметь дело с пустой казной правительства и центрального банка, с программой долга перед Международным валютным фондом в 44 млрд долларов, инфляцией, приближающейся к 150%, и ошеломляющим набором мер контроля за движением капитала.

Некоторые аргентинцы охарактеризовали голосование как выбор "меньшего зла": страх перед болезненной экономической прогрммой Милея вместо гнева на Массу и его перонистскую партию из-за экономического кризиса, который оставил Аргентину в долгах и лишил ее возможности использовать глобальные кредитные рынки.

Милей пользуется особой популярностью среди молодежи, которая выросла, наблюдая, как их страна переживает один кризис за другим.

Победа Милея встряхивает политический ландшафт и экономическую карту Аргентины и может повлиять на торговлю зерном, литием и углеводородами. Милей раскритиковал Китай и Бразилию, заявив, что не будет иметь дело с "коммунистами" и выступает за более тесные связи с США.

Несмотря на это, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва после объявления результатов пожелал Милею удачи и успехов, добавив, что важно соблюдать демократию.

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Милей и сказал, что либертарианец снова сделает Аргентину великой.

Левый президент Колумбии Густаво Петро, тем временем, заявил, что это был "печальный день" для региона.

Поддержка Украины

Милей последовательно поддерживает Украину. В 2022 году он принимал участие в акции в поддержку украинцев. "Я был одним из первых, кто осудил вторжение в Украину",- сказал он в интервью The Economist.

Кроме того, он выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским в первые месяцы на посту президента, а Владимира Путина назвал "автократом". "Если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение России в Украину", - сказал он.

"Глубокий разрыв"

Победа Милея, 53-летнего экономиста и бывшего телеэксперта, сломала гегемонию двух ведущих политических сил слева и справа - перонистов, которые доминировали в аргентинской политике с 1940-х годов, и их главной оппозиции, партии "Вместе" и консервативного блока "За перемены".

"Эти выборы знаменуют собой глубокий разрыв в системе политического представительства в Аргентине", - сказал перед голосованием Хулио Бурдман, директор консалтинговой компании Observatorio Electoral.

Предвыборная кампания 51-летнего Массы, опытного политика, была направлена на то, чтобы апеллировать к опасениям избирателей по поводу нестабильного характера Милея и планов по сокращению занятости.

Милей выступает за более мягкие законы об оружии и критикует аргентинского папу Франциска. Раньше он носил с собой бензопилу как символ своих запланированных порезов, но в последние недели отложил ее, чтобы повысить свой умеренный имидж.

После октябрьского голосования в первом туре Милей заключил непростой союз с консерваторами. Но он сталкивается с сильно раздробленным Конгрессом, в котором ни один блок не имеет большинства, а это означает, что ему понадобится поддержка других фракций, чтобы провести законы. В коалиции Милея также нет ни губернаторов, ни мэров регионов.

Это может смягчить некоторые из его наиболее радикальных предложений. У многострадальных избирателей, скорее всего, не хватит терпения, а угроза социальных волнений также пугает.

Его сторонники говорят, что только он может искоренить политический статус-кво и экономические проблемы, которые преследовали вторую по величине экономику Южной Америки в течение многих лет.