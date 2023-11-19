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Как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно

Воскресенье 19 ноября 2023 17:07
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Как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно Искусственный интеллект создал модель, зарабатывающую деньги (фото: instagram.com/fit_aitana)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект с каждым своим новым изобретением все больше и больше удивляет. Он заполонил уже почти все сферы жизни и создает нечто удивительное.

О том, как ИИ разработал модель для зарабатывающих денег соцсетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Буквы.

Как модель, созданая ИИ, зарабатывает большие суммы денег ежемесячно

Ее зовут Айтан Лопес и она фитнес-модель, которую создал искусственный интеллект. За четыре месяца присутствия в Instagram она имеет более 120 тысяч подписчиков, а ее ежемесячный доход составляет более 4 тысяч долларов.

Ей приходится публиковать только фото, поскольку видео может рассекретить, что ее не существует. Однако каждая публикация девушки собирает десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Это проект испанской компании The Clueless. Их концепция работы заключается в инвестировании на создание несуществующих в жизни моделей из-за того, что стоимость работы с инфлюенсерами получается достаточно дорогой.

Как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно

Искусственный интеллект создал модель, зарабатывающую деньги (фото: instagram.com/fit_aitana)

А например, Айтана или любая другая модель может всегда быть там, где надо, хотя и затраты на ее создание также значительны. Однако и приносит она хорошие суммы.

The Clueless не скрывают своих разработок, напротив, они рекламируют услуги виртуальных моделей как потенциальных инфлюансеров для бизнесов.

Более того, Лопес создана согласно последним тенденциям в мире красоты и это сделало ее популярной. Но сами разработчики говорят, что внешность Айтаны "человекоподобная" и именно это выдает ее нереальность, ведь она слишком идеальна.

Хотя создатели и пытаются добавить ей морщин, имитируют не расчесанные волосы и делают все возможное, чтобы виртуальная модель была более живой и похожей на человека.

В будущем компания разработчиков, конечно, хочет продвинуть свои виртуальные модели мировым брендам, чтобы они полностью отвечали их потребностям.

Как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячноКак модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно

Искусственный интеллект создал модель, зарабатывающую деньги (фото: instagram.com/fit_aitana)

Раньше мы рассказывали о том, как искусственный интеллект влияет на модную индустрию.

Также читайте наш материал о том, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы болезни, если бы были людьми.

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Искусственный интеллект