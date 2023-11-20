Фатіма Флорес. Що відомо про жінку, з якою зустрічається новий президент Аргентини Хав'єр Мілей

Що відомо про Фатіму Флорес

42-річна дама серця Хав'єра Мілея - аргентинська актриса, пародистка і комікеса.

Вона прославилася завдяки пародіям на колишню президентку Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер.

Фатіма пережила не найкращий підлітковий період, але цей час зробив її сильною і витривалою.

Флорес страждала від розладу харчової поведінки - анорексію.

Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

"Я дивилася на себе у дзеркало і не бачила реальності. Я не їла. У мене почалися гормональні проблеми, я важила трохи більше 40 кілограмів. У той момент моя самооцінка була як ганчірка", - зізналася жінка в одному зі свої інтерв’ю для видання Teleshow.

Тоді майбутня зірка звернулася до Церкви.

Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

"Я почала читати Біблію і більше любити себе, і це мені дуже допомогло", - поділилася артистка.

Початок творчого шляху

Ще у юному віці дівчина визначилася зі своїм покликанням та мріями.

У 19 років вона приєдналася до музичного гурту Las Primas, а паралельно працювала танцівницею й асистентом із хореографії у місцевому театрі.

Вже згодом Фатіма почала пародіювати відомих персонажей. Це допомагало їй зосередитися і розкрити свій талант.

Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Спробувала себе Флорес також і в ролі ведучої. Її появи на телебаченні були настільки ж різноманітні, як і люди, яких вона пародіювала.

Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Кохання з Хав'єром Мілей

Флорес і Мілей разом з липня 2023-го. Перше спільне інтерв'ю вони дали у програмі Мірти Легран, де і познайомилися наприкінці минулого року.

Пара не приховує: з одруженням і продовженням роду вони поки не хочуть поспішати.

Зараз своєю сім’єю Фатіма і Хав'єр вважають собак і котів, любов до яких їх і об’єднує.

Зазначимо, що раніше пародистка вже була заміжня за чоловіком на ім’я Норберто Маркос, який протягом 20 років був її продюсером, а також менеджером.

Фатіма Флорес з колишнім (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Коли вони зустрілися і почали свої стосунки, дівчині було 19, а йому 40.

Саме Маркос порекомендував змінити її справжнє ім’я Марія Євгенія на Фатіма через відданість, яку продюсер відчував до неї.