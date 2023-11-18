Гламурная Пэрис, мама 7 ангелочков. Как выглядит жена Тайсона Фьюри

Британский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис воспитывает 7 детей. Самый младший сын у них родился в сентябре этого года, но счастливая пара не скрывает, что, возможно, на этом они не остановятся.

О том, что известно о жене популярного боксера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о жене Фьюри

Пэрис Фьюри (до замужества Мулрой) является известной медийной персоной, инфлюенсером, моделью, а также автором нескольких книг, в которых она рассказывает о взлетах и падениях своего звездного мужа, их совместной жизни и воспитании детей.

Тайсона и Пэрис называют одной из самых крепких пар Великобритании. Они официально в браке 15 лет, а вместе почти 20 лет. Встречаться они начали в подростковом возрасте, сразу после знакомства на свадьбе общих друзей.

Пэрис, так же как и Тайсон, происходит из цыганской семьи. Поэтому после знакомства, по традиции, парень просил разрешения встречаться с Пэрис у ее родителей.

Пара вместе прошла немало испытаний - спортсмен боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью. Несколько лет назад Фьюри диагностировали биполярное расстройство личности. Однако, супруги счастливы и вместе воспитывают семерых детей.

Тайсон и Пэрис вместе и браке уже 15 лет (фото: Instagram/parisfury1)

Фьюри уже неоднократно заявлял, что его сыновья будут продолжать семейную традицию и обязательно станут боксерами, потому что бокс генетически заложен в корнях этой семьи.

Пэрис в своих интервью признается, что отношения в их браке основаны на принципах "взаимного обмена". Когда муж готовится к бою, она дома с детьми, но когда он возвращается, то берет на себя обязанности.

"Отношения никогда не бывают 50/50, иногда 60/40. Все дело в компромиссах", - заявляет женщина.

Пэрис является известным медийной личностью в Британии (фото: Instagram/parisfury1)

Из-за того, что Пэрис вышла замуж в 19 лет, она не смогла получить высшее образование. Все свое время она посвящает семье и, по ее собственным словам, нисколько не жалеет об этом.

В соцсетях женщина часто рассказывает об изнуряющем тренировочном режиме Тайсона. Также со своими подписчиками она делится секретами, как ей удается сохранить гармонию в семейной жизни.

"Когда у Тайсона депрессивный день, я не пытаюсь вытащить его из этого состояния. Я как бы игнорирую это и продолжаю жить привычной жизнью", - рассказывает Пэрис.

Многие подписчики по всему миру искренне восхищаются умением Пэрис быть и любящей женой, и хорошей матерью, и гламурным инфлюенсером. Сейчас у нее уже более 1,8 млн подписчиков. А ее книги о жизни Тайсона Фьюри популярны даже за пределами Великобритании.

Пэрис Фьюри родила 7 ребенка в сентябре 2023 года (фото: Instagram/parisfury1)