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Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Понедельник 20 ноября 2023 14:29
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Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей Фатима Флорес (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В воскресенье Аргентина избрала новым президентом аутсайдера ультраправых либертарианцев Хавьера Милея. Новоизбранный президент вступит в должность 10 декабря.

И пока все обсуждают результаты выборов, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать об избраннице новоиспеченного главы государства - Фатиме Флорес.

При написании материала использовались следующие источники: Teleshow, Perfil, Instagram Фатимы Флорес.

Что известно о Фатиме Флорес

42-летняя дама сердца Хавьера Милея - аргентинская актриса, пародистка и комикесса.

Она прославилась благодаря пародиям на бывшую президентку Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер.

Фатима пережила не лучший подростковый период, но это время сделало ее сильной и выносливой.

Флорес страдала от расстройства пищевого поведения - анорексию.

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

"Я смотрела на себя в зеркало и не видела реальности. Я не ела. У меня начались гормональные проблемы, я весила чуть больше 40 килограммов. В тот момент моя самооценка была как тряпка", - призналась женщина в одном из своих интервью для издания Teleshow.

Тогда будущая звезда обратилась в Церковь.

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

"Я начала читать Библию и больше любить себя, и это мне очень помогло", - поделилась артистка.

Начало творческого пути

Еще в юном возрасте девушка определилась со своим призванием и мечтами.

В 19 лет она присоединилась к музыкальной группе Las Primas, а параллельно работала танцовщицей и ассистентом по хореографии в местном театре.

Уже позже Фатима начала пародировать известных персонажей. Это помогало ей средоточиться и раскрыть свой талант.

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Попробовала себя Флорес также и в роли ведущей. Ее появления на телевидении были столь же разнообразны, как и люди, которых она пародировала.

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Любовь с Хавьером Милей

Флорес и Милей вместе с июля 2023-го. Первое совместное интервью они дали в программе Мирты Легран, где и познакомились в конце прошлого года.

Пара не скрывает: с женитьбой и продолжением рода они пока не хотят торопиться.

Сейчас своей семьей Фатима и Хавьер считают собак и кошек, любовь к которым их объединяет.

Отметим, что ранее пародистка уже была замужем за мужчиной по имени Норберто Маркос, который в течение 20 лет был ее продюсером, а также менеджером.

Фатима Флорес. Что известно о женщине, с которой встречается новый президент Аргентины Хавьер Милей

Фатима Флорес с бывшим мужем (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)

Когда они встретились и начали свои отношения, девушке было 19, а ему 40.

Именно Маркос порекомендовал изменить ее подлинное имя Мария Евгения на Фатима из-за преданности, которую продюсер испытывал к ней.

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