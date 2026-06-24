Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море
Украина разрабатывает новую систему морских беспилотников, которая позволит не уничтожать, а задерживать и конфисковать подсанкционные суда в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения ГУР МО с позывным "Девятый" в интервью Business Insider.
Полицейские миссии для дронов
По словам командира, целью обновленных беспилотников является задержание судов, перевозящих ворованные товары, оружие или подсанкционную нефть, и их дальнейшее буксирование в порт.
"Если они выполнят требование, их сопровождают в назначенный порт, где судно и груз могут быть конфискованы в соответствии с международным правом. Если они откажутся, могут быть приняты другие меры", - отметил "Девятый".
Такая тактика значительно расширит роль многоцелевого морского беспилотника "Катран", созданного украинским предприятием "Военная бронетанковая компания HUB".
Командир считает этот метод более гуманным , чем полное уничтожение кораблей с неизвестным грузом.
Модернизация и эволюция тактики
Первоначально "Катран", как и другие украинские дроны, создавался как ударный катер-камикадзе со взрывчаткой для борьбы с Черноморским флотом РФ.
Однако впоследствии он получил существенные модификации , в том числе пулеметы и ракеты класса "земля-воздух".
В ГУР прогнозируют, что в будущем одни дроны смогут брать под контроль палубу корабля и временно задерживать экипаж, пока другие будут прикрывать воздух.
Если судно будет сопротивляться, его смогут утопить за считанные секунды .
Обновление украинского ПВО и новые дроны
Напомним, сегодня Украина получила шведские радиолокационные системы Giraffe от компании Saab. Эти станции способны обнаруживать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники на расстоянии до 100 км, а также могут фиксировать цели на поверхности воды.
Также сегодня стало известно, что отечественная компания TAF Industries начала выпуск дрона-перехватчика Octopus-100. Новая разработка создана для уничтожения российских реактивных Шахедов и других скоростных воздушных целей в условиях работы враждебного РЭБ.
Кроме того, украинская оборонная компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик Sweetheart. Этот беспилотник самолетного типа был разработан совместно с военными для разведывательных миссий в глубоком тылу противника.