Фатіма Флорес. Що відомо про жінку, з якою зустрічається новий президент Аргентини Хав'єр Мілей
У неділю Аргентина обрала новим президентом аутсайдера ультраправих лібертаріанців Хав'єра Мілея. Новообраний президент вступить на посаду 10 грудня.
І поки всі обговорюють результати виборів, РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися про обраницю новоспеченого голови держави - Фатіму Флорес.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Teleshow, Perfil, Instagram Фатіми Флорес.
Що відомо про Фатіму Флорес
42-річна дама серця Хав'єра Мілея - аргентинська актриса, пародистка і комікеса.
Вона прославилася завдяки пародіям на колишню президентку Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер.
Фатіма пережила не найкращий підлітковий період, але цей час зробив її сильною і витривалою.
Флорес страждала від розладу харчової поведінки - анорексію.
Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
"Я дивилася на себе у дзеркало і не бачила реальності. Я не їла. У мене почалися гормональні проблеми, я важила трохи більше 40 кілограмів. У той момент моя самооцінка була як ганчірка", - зізналася жінка в одному зі свої інтерв’ю для видання Teleshow.
Тоді майбутня зірка звернулася до Церкви.
Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
"Я почала читати Біблію і більше любити себе, і це мені дуже допомогло", - поділилася артистка.
Початок творчого шляху
Ще у юному віці дівчина визначилася зі своїм покликанням та мріями.
У 19 років вона приєдналася до музичного гурту Las Primas, а паралельно працювала танцівницею й асистентом із хореографії у місцевому театрі.
Вже згодом Фатіма почала пародіювати відомих персонажей. Це допомагало їй зосередитися і розкрити свій талант.
Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Спробувала себе Флорес також і в ролі ведучої. Її появи на телебаченні були настільки ж різноманітні, як і люди, яких вона пародіювала.
Фатіма Флорес (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Кохання з Хав'єром Мілей
Флорес і Мілей разом з липня 2023-го. Перше спільне інтерв'ю вони дали у програмі Мірти Легран, де і познайомилися наприкінці минулого року.
Пара не приховує: з одруженням і продовженням роду вони поки не хочуть поспішати.
Зараз своєю сім’єю Фатіма і Хав'єр вважають собак і котів, любов до яких їх і об’єднує.
Зазначимо, що раніше пародистка вже була заміжня за чоловіком на ім’я Норберто Маркос, який протягом 20 років був її продюсером, а також менеджером.
Фатіма Флорес з колишнім (фото: instagram.com/soyfatimaflorez)
Коли вони зустрілися і почали свої стосунки, дівчині було 19, а йому 40.
Саме Маркос порекомендував змінити її справжнє ім’я Марія Євгенія на Фатіма через відданість, яку продюсер відчував до неї.
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