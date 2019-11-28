На Євробаченні 2020 розгорівся перший гучний скандал: що сталося

Євробачення 2020 опинилося в центрі скандалу після того, як одна з країн відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі. Так, Угорщина вирішила не транслювати вокальне змагання, яке коментатор проурядового каналу назвав "гомосексуальною флотилією". Про це повідомляє The Guardian.

Також він озвучив думку, що відмова від участі в Євробаченні в наступному році матиме позитивний вплив на душевне здоров'я громадян цієї країни.

Зазначимо, що відповідної офіційної заяви влади наразі немає, однак на тлі збільшення риторики представників уряду та держЗМІ проти ЛГБТ і критики "занадто гейського" конкурсу рішення Угорщини про відмову нібито вже погоджено. Про це виданню повідомило джерело в громадській телекомпанії MTVA в Угорщині.

Перший півфінал Євробачення 2020 відбудеться 12 травня 2020 року (Фото: колаж РБК-Україна)

Громадські ЗМІ в Угорщині тісно пов'язані з урядом і сприяють поширенню інформації про міграцію та інші питання.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уникнув гарячої гомофобної риторики, хоча він неодноразово підкреслював свою думку про те, що шлюб може бути лише між чоловіком і жінкою.

"Але в останні місяці гомофобія в оточенні прем'єр-міністра посилилася", - пише видання.

Кончіта Вурст - переможниця Євробачення 2014 (Фото: instagram.com-conchitawurst)

Так, наприклад, депутат від партії Орбана Фідес закликав бойкотувати Coca-Cola після того, як бренд почав рекламну кампанію з використанням фотографій пари геїв, а спікер угорського парламенту Ласло Кевер порівняв прихильників рівного шлюбу та усиновлення з педофілією.

Минулого тижня опозиційний депутат запитав міністра уряду, у чому причина відмови від участі в Євробаченні, і йому сказали, що це рішення було прийнято державними ЗМІ без участі уряду. Але ця посилання була явно вказана на проурядових телевізійних шоу, пише The Guardian.

Нагадаємо, торік на "Євробаченні" перемога дісталася представнику Нідерландів Дункану Лоуренсу, який відкрито заявив про бісексуальну орієнтацію.

Переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

До речі, організатори Євробачення-2020 вже випустили логотип конкурсу, в тому числі й з прапором Угорщини.