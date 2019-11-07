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Українська співачка показала фантастичний кліп на пісню для Євробачення 2020

STYLERЖиття    07.11.2019 - 16:52
Українська співачка показала фантастичний кліп на пісню для Євробачення 2020
OHITVA випустила кліп на пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: facebook.com/kristina.ohitva)

Співачка OHITVA презентує новий фантастичний кліп на пісню "Wonder"

Українська співачка OHITVA презентувала новий фантастичний кліп на пісню "Wonder". Христина Охітва (справжнє ім'я виконавиці - ред.) зауважує, що основний меседж композиції та відео - потрібно вірити в диво і воно обов'язково збудеться!

"Як і в моїй пісні "Wonder", я прокидаюся зранку, бачу сонце… Хіба ж це не диво?!" - додає артистка.

Українська співачка показала фантастичний кліп на пісню для Євробачення 2020

OHITVA випустила кліп на пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: facebook.com/kristina.ohitva)

Також співачка зізнається, що планує із цією композицією взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2020, аби "світ почув цю пісню і став трішечки добрішим".

"Цією піснею хочу донести до кожного слухача добро та віру в себе, адже ми – це і є диво. І диво – в кожному з нас!" - резюмує OHITVA.

OHITVA - Wonder

Додамо, що Христина Охітва - заслужена артистка України. Солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. Член асоціації естрадних діячів мистецтв України. З середини 2017 року співачка розпочала новий творчий шлях під сценічним ім'ям OHITVA.

Сьогодні вона є яскравою представницею української музичної культури, сучасної і стильної, індивідуальність якої проявляється в неповторних тембрових фарбах голосу співачки.

Раніше OHITVA показала кліп на сучасну версію української пісні "Танцюй, Гуцулко Ксеня!".

OHITVA - Танцюй, Гуцулко Ксеня!

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