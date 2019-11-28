На Евровидении 2020 разгорелся первый громкий скандал: что произошло

Евровидение 2020 оказалось в центре скандала после того, как одна из стран отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Так, Венгрия решила не транслировать вокальное соревнование, которое комментатор проправительственного канала назвал "гомосексуальной флотилией". Об этом передает The Guardian.

Также он озвучил мнение, что отказ от участия в Евровидении в следующем году окажет на душевное здоровье граждан этой страны положительное влияние.

Отметим, что соответствующего официального заявления властей в настоящее нет, однако на фоне увеличения риторики представителей правительства и госСМИ против ЛГБТ и критики "слишком гейского" конкурса решение Венгрии об отказе якобы уже согласовано. Об этом изданию сообщил источник в общественной телекомпании MTVA в Венгрии.

Первый полуфинал Евровидения 2020 состоится 12 мая 2020 года (Фото: коллаж РБК-Украина)

Общественные СМИ в Венгрии тесно связаны с правительством и способствуют распространению информации о миграции и других вопросах.

Премьер Венгрии Виктор Орбан избежал горячей гомофобной риторики, хотя он неоднократно подчеркивал свое мнение о том, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

"Но в последние месяцы гомофобия в окружении премьер-министра усилилась", - пишет издание.

Кончита Вурст - победительница Евровидения 2014 (Фото: instagram.com-conchitawurst)

Так, например, депутат от партии Орбана Фидес призвал бойкотировать Coca-Cola после того, как бренд начал рекламную кампанию с использованием фотографий пары геев, а спикер венгерского парламента Ласло Кевер сравнил сторонников равного брака и усыновления с педофилией.

На прошлой неделе оппозиционный депутат спросил министра правительства, в чем причина отказа от участия в Евровидении, и ему сказали, что это решение было принято государственными СМИ без участия правительства. Но эта ссылка была явно указана на проправительственных телевизионных шоу, пишет The Guardian.

Напомним, в прошлом году на Евровидении победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, который открыто заявил о бисексуальной ориентации.

Победитель Евровидение 2019 Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

К слову, организаторы Евровидение-2020 уже выпустили логотип конкурса, в том числе и с флагом Венгрии.