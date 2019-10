Євробачення 2020: названі перші учасники міжнародного конкурсу

Фото: Названі перші учасники Євробачення 2020 (РБК-Україна)

Організатори конкурсу назвали перших учасників музичного змагання

Організатори Євробачення 2020 повідомили перших учасників міжнародного пісенного конкурсу. На даний момент відомі виконавці, які представлять Іспанію та Бельгію на музичному змаганні.

Іспанію в Нідерландах представить Бласс Канто. Популярний іспанський виконавець, який вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2011 з групою Auryn. В тому році артисти посіли друге місце, однак у цьому році Бласу Канто посміхнулася удача.

Відео: Бласс Канто представить Іспанію (YouTube)

Бельгію на конкурсі представить популярна група Hooverphonic. Зазначимо, що цей колектив немолодий, на сцені існує вже більше 20 років. Найвідоміші хіти групи - це Mad About You, Badaboum, 2 Wicky, Romantic and Eden. Зараз у складі групи Hooverphonic — вокалістка Лука Круйсбергс, два роки тому виграла конкурс "Голос Фландрії", гітарист Реймонд Гірц, автор пісень і продюсер Алекс Кальє.

Відео: Бельгію на конкурсі представить група Hooverphonic (YouTube)