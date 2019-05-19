Результати Євробачення 2019 можуть анулювати: що сталося

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

На Євробаченні стався гучний скандал

Євробачення 2019 закінчилося вчора, 18 травня. Переможцем пісенного конкурсу став представник Нідерландів Дункан Лоуренс, який виконав пісню Arcade. Але в мережі знайшли відео з цією піснею, яке опубліковане ще в 2017 році. А за умовами конкурсу, пісня повинна бути новою.

Таким чином, організатори Євробачення можуть анулювати підсумки конкурсу. До участі в конкурсі не допускаються пісні, комерційний реліз яких відбулася до 1 вересня попереднього року.

Дункан Лоуренс виконує пісню Arcade у 2017 році (відео: YouTube/Nelly BlaiseTV)

Варто зазначити, що організатори конкурсу знали про це відео і навіть проводили відповідне розслідування. У свою чергу в команді співака заявили, що записане відео було некомерційним.

Дункан Лоуренс отримав 492 балів - 231 від журі і 261 від міжнародного телебачення. Це дозволило співакові зайняти перше місце на Євробаченні 2019. Італія посіла друге місце, отримавши 465 балів, а Росія опинилася на третьому місці, їй віддали 369 балів.

Дункан Лоуренс на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

Україна в цьому році відмовилася від участі в Євробаченні, оскільки переможець національного відбору MARUV і "Суспильне" не змогли домовитися про умови контракту.

Ми також писали про те, що Вєрка Сердючка відіжгла на Євробаченні 2019. Українська зірка виступила зі своїм хітом "Toy" Нетты Барзілай, який "порвав" Євробачення і світові чарти в минулому році.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/ Eurovision Song Contest)