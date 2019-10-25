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Євробачення 2020: названий новий слоган міжнародного пісенного конкурсу

STYLERЖиття    25.10.2019 - 15:02
Євробачення 2020: названий новий слоган міжнародного пісенного конкурсу
Євробачення 2020 (Колаж РБК-Україна)

Організатори Євробачення 2020 пояснили значення офіційного девізу конкурсу

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2020 представили офіційний слоган майбутнього заходу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Євробачення.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде в місті Ротердам, Нідерланди. Перший півфінал відбудеться 12 травня 2020 року, другий – 14 травня, а фінал конкурсу запланований на 16 травня 2020 року.

Організатори міжнародного конкурсу представили офіційний слоган майбутньої Євробачення. Він звучить як Open Up, що в перекладі означає "Відкрийся!"

Євробачення 2020 (Відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Гасло "Відкрийся" навмисно незавершене: відкривайтеся один одному. Відкрийте музику. Відкрийте в Роттердамі. Відкрийтесь для ... чого завгодно! Відчуйте свободу, щоб цей слоган завершити по-своєму. Таким чином ми краще пізнаємо один одного", - так цей слоган прокоментував Сіет Беккер, виконавчий продюсер "Євробачення 2020".

Він пояснив, що організатори шукали тему і гасло, які б відображали те, що собою являють Нідерланди, те, з чим себе зможуть ідентифікувати голландці – країна з відкритим розумом, до світу, де люди висловлюють свою думку з повагою один до одного.

"Ми визнали важливим вибрати тему, яка відображає дух нашого часу. Люди стурбовані посиленням поляризації, і свобода не настільки очевидна для всіх. З гаслом "Відкрийся!" ми гаряче запрошуємо людей відкритися для інших, для різних думок, для різних історій, і звичайно, ж, відкритися музиці", - зазначив Беккер.

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