Суб'єктивність і хейт: фіналістка розповіла всю правду про Нацвідбор (відео)

Скандал на Євробачення 2020 (колаж: РБК-Україна)

Нацвідбір на Євробачення 2020 став одним з найскандальніших

Євробачення 2020 відбудеться буквально через кілька місяців, але учасник від України так і не був визначений. У суботу, 22 лютого, головні 6 фіналістів виступлять зі своїми номерами, щоб визначити найбільш сильного конкурсанта. Але для цього кожен учасник готується і зобов'язаний погоджувати елементи виступів з організаторами конкурсу. Одна з учасниць Нацвідбору висловила своє невдоволення тим, що відбувається за лаштунками шоу.

Українська співачка JERRY HEIL, відома всій країні завдяки пісні "Охрана, отмена", показала неприємні сторони відбору на пісенний конкурс. У своєму Instagram вона заявила про хейт та суб'єктивність з боку організаторів.

"В минулий раз хейт був з приводу мого виду, постановки, мого костюма, я була згодна, реально. Зараз у мене класна, в моєму стилі, піжама. Але ті, хто в залі знімав, я не чула, не читала, але мені кажуть, що вже мене там критикують, типу: "що вона одягла". Тепер я відчуваю себе повністю собою, повністю задоволеною, бо я – це я. І тепер я повністю спокійна, попри те, хто і що говорить", - заявила артистка.

Записуючи відео, артистка також уточнила суть проблеми.

"Хочу пояснити. Є різна критика: одна справа – щось у стилі "такий лук не підходить для шоу" ("невідповідний" лук існує взагалі насправді? Сумніваюся). Інша справа - коли тупо хейтять, тому що не подобається. І перше, і друге – суб'єктивізм. Більше того, все, що люди роблять у світі – суб'єктивізм, всі ж розуміють? І це шоу, і що-небудь інше теж будується виключно на суб'єктивних думках, тому що в них робить вибір хто? Люди", - додала співачка.

JERRY HEIL розповіла всю правду про Нацвідбір на Євробачення 2020

Варто також відзначити, що раніше букмекери розповіли, чи переможе JERRY HEIL у фіналі. Експерти вибрали найбільш ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення 2020.