Не варто панікувати: Супрун розповіла про евакуацію українців з Китаю

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як буде проходити евакуація українців з Уханя

Уляна Супрун закликала українців не панікувати і на своїй сторінці у Facebook зібрала важливу інформацію про організацію евакуації і карантинних заходів.

Існують конкретні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яких слід дотримуватися в таких випадках. Дотримання цих рекомендацій мінімізує ризики поширення хвороби. Ось основні з них:

Заходи, які слід здійснити до посадки в літак:

Перш за все, перед відправленням і підготовкою евакуації важлива розширена двостороння комунікація, координація і планування з відповідальними органами.

Літак повинен бути укомплектований достатньою кількістю медичного персоналу на кількість пасажирів, а також засобами індивідуального захисту (масками, рукавичками, засобами для миття рук). Їх має вистачати і для того, щоб швидко відреагувати у разі прояву симптомів у пасажирів в дорозі.

Немедичний екіпаж літака повинен бути проінформований про ознаки та симптоми COVID-19.

До відправлення необхідно провести "exit screening" - вимірювання температури тіла, а також провести анкетування для раннього виявлення симптомів.

Рекомендується відкласти поїздку для людей, у яких результати скринінгу вказують на те, що вони можуть бути потенційно заражені, і направити їх для подальшої оцінки їх стану і лікування.

На борту літака:

Місце розташування кожного пасажира в літаку повинно бути зазначено. Це необхідно для подальшої ізоляції пасажира, у якого проявляються симптоми гострої респіраторної інфекції (якщо така ситуація станеться), а також для фіксування пасажирів, що сидять поруч з цією людиною (в одному ряду, і по два ряди попереду і ззаду).

У разі фіксації симптомів хвороби на шляху, потрібно приймати наступні кроки, щоб зменшити ризики зараження і поширення інфекції:

Призначити одного члена екіпажу по догляду за хворим пасажиром, бажано того, хто вже спілкувався з цим пасажиром.

Член екіпажу, який доглядає за пасажиром з симптомами повинен використовувати маску, ретельно мити руки (особливо у разі контакту з рідинами), використовувати рукавички (тут є окремі рекомендації саме для членів екіпажу

Сусіднє від людини з симптомами сидіння повинно залишатися вільним (якщо це можливо).

Пасажири, які знаходяться в безпосередній близькості до людини з симптомами, повинні надати свої контактні дані для подальшого контролю.

Людина з симптомами повинна використовувати маску, а також чхати або кашляти в одноразові серветки. Якщо людина не може одягнути маску, тоді маски треба запропонувати всім пасажирам, які сидять поруч. Речі, які використовує хворий чоловік (ковдру, посуд, інші персональні речі) не повинні використовуватися повторно.

Якщо на твердих або м'яких поверхнях у літаку є кров, слина або хворого пасажира знудило - необхідно очистити це місце.

Важливо переконатися, що екіпаж літака підтримує постійну роботу системи рециркуляції повітря.

По прибуттю (без карантину):

Проводиться entry screening. Тільки температурний скринінг може бути не дуже ефективним, оскільки він може "пропустити" пасажирів, у яких хвороба знаходиться в інкубаційному періоді, або підвищення температури викликано іншими причинами.

Якщо проводиться скринінг температури, він повинен супроводжуватися: наданням інформації про симптоми та місця і контакти, куди можна звернутися за допомогою у разі виникнення симптомів, заповненням опитувальника для збору інформації та забезпеченням механізму збору та аналізу даних, отриманих під час скринінгу для швидкого реагування.

Слід виділити окреме приміщення для проведення скринінгу і опитувань.

Для транспортування до призначеної лікарні/установи має бути виділено окремий транспорт.

Повинна проводитися дезінфекція літака. Для його очищення після висадки пасажирів має бути окремий простір і підготовлений персонал.

За рекомендаціями, карантин і ізоляція - заходи, що застосовуються для того, щоб стримати поширення інфекційних хвороб.

Вони можуть здійснюватися добровільно або примусово під контролем органів охорони здоров'я. Ці два методи відрізняються тим, що ізоляція застосовується до людей, які точно з хворобою. Карантин застосовується до тих людей, які ймовірно можуть бути заражені, але поки не проявляють симптомів хвороби.