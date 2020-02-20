Загострилося до межі: під Полтавою в хід пішла важка військова техніка

Ситуація в Санжарах розжарюється (скрін телеграм/ PavlovskyNews)

Жителі Полтавської області категорично проти розміщення евакуйованих українців

Коронавірус з Китаю став причиною паніки серед жителів Полтавської області, куди мають привезти на карантин українців, евакуйованих з Ухані. Жителі села Нові Санжари вийшли на вулиці та заблокували доступ в населений пункт автомобілями.

Протистояння між громадянами та співробітниками поліції, а також Національної гвардії триває з вечора, 19 лютого. Місцеве населення категорично протестує проти розміщення евакуйованих українців у даній місцевості.

За станом на ранок четверга, 21 лютого, у Нових Санжарах ситуація загострилася до межі. Як повідомляє у своєму Telegram-каналі PavlovskyNews, співробітники правоохоронних органів приїхали до Нових Санжарів на важкій військовій техніці та намагаються прибрати з проїжджої частини автомобілі місцевих жителів.

"Поліція спільно з Нацгвардією і при використанні важкої військової техніки, під крики протестуючого натовпу, намагається прибрати автомобілі протестувальників проїжджої частини. Нагадуємо, що сьогодні в село Нові Санжари привезуть евакуйованих людей з Китаю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляють в соціальних мережах, рано вранці сталися сутички протестувальників з поліцією. У мережі розмістили відео, на якому видно, як поліцейські скрутили й повели одного з учасників акції протесту.

Відео містить ненормативну лексику – подивитися можна тут.

Як повідомили в прес-службі МВС, евакуйованих з Китаю українців планують розмістити на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари".

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що всі українці, яких доставили в Україну – повністю здорові й у них немає ніяких ознак захворювання.