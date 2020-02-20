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З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

STYLERЖиття    20.02.2020 - 11:37
З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя
Центр "Нові Санжари" (фото: ngu.gov.ua)

Евакуйованих з Уханя українців направлять до центру "Нові Санжари"

20 лютого евакуйованих з Уханя українців доставили на батьківщину. Всього на борту, який прилетів з Китаю в аеропорт "Бориспіль", було 48 наших співвітчизників та 29 іноземних громадян. У зв'язку зі спалахом коронавіруса, вони будуть поміщені в карантин на два тижні. При цьому, кажуть у МВС, всі люди, які були доставлені з Уханя до України, повністю здорові - їхньому життю, а також життю оточуючих нічого не загрожує.

Усіх евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців готові були розмістити у чотири місця, що знаходяться в різних містах країни.

"Є чотири місця дислокації... Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив раніше заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль.

Але уже стало відомо, що евакуйовані громадяни будуть доправлені до Полтавської області - у медичний центр НГУ "Нові Санжари". Хоча місцеві жителі й не задоволені таким рішенням влади. Більше того, вони блокують дорогу до медичного закладу і навіть йдуть на сутички з правоохоронцями.

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

Центр "Нові Санжари" (фото: ngu.gov.ua)

Зауважимо, що центр "Нові Санжари" називають перлиною Полтавщини. Місцевість, де він розташований, володіє унікальними природними ресурсами. Мінеральна вода "Новосанжарська" має оздоровчі та лікувальні властивості (фахівці кажуть, що за своїми органічними властивостями та хімічним складом близька до "Єсентуки-17"). Тут же на території розташований питний бювет.

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

Центр "Нові Санжари" (фото: ngu.gov.ua)

За майже 70 років функціонування санаторію лікарями доведено, що при вживанні цієї води успішно лікуються хронічні хвороби органів травлення, зменшується вміст у крові холестерину та інших ліпідів, сечової кислоти, вода ефективна при цукровому діабеті, діє протиалергійно, покращує обмін речовин. Є тут і лікувальні грязі (торф’яно-мулові). Вони користуються популярністю серед пацієнтів із захворюваннями органів руху.

Неподалік від нинішньої турбази, на території, що належить нині медичному центру, був цвинтар із могилами американських пілотів. 1965 їх останки родичі перевезли в США.

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

З'явилися фото центру, куди доставлять українців з Уханя

Центр "Нові Санжари" (фото: ngu.gov.ua)

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