Меган Маркл знову потрапила в скандал: що сталося

Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл побила всі рекорди по порушенню королівських традицій

Меган Маркл знову піддалася критиці з боку громадськості. Цього разу – за її план з приводу хрестин сина Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора.

Спочатку хрестини спадкоємця Меган Маркл і принца Гаррі були заплановані на 5 липня, але виявилося, що цей день не підходить іншим членам королівської сім'ї. З'ясувалося, що королева Єлизавета не зможе бути присутньою на хрестинах правнука, так як у неї заплановані на цей період поїздки.

Меган Маркл і принц Гаррі перенесли хрестини на 6 липня, але і ця дата виявилося невідповідною, так як у цей день королева Єлизавета разом з принцом Філіпом відвідають Королівський кінний завод в Сандрінгемі. Як повідомляють джерела в королівському палаці, королева хотіла бути присутньою на святі свого правнука, але змінювати плани вона не збирається.

Королева Єлизавета не буде присутня на хрестинах Арчі (Колаж РБК-Україна)

Також під питанням присутність і інших членів королівської сім'ї. Інсайдери не впевнені, що Кейт Мидддлтон і принц Вільям відвідають хрещення Арчі у Віндзорському замку і основною причиною вказують на те, що між двома родинами вже давно немає згоди, що призвело до того, що вони навіть розійшлися в Королівському благодійному фонді в різні сторони.

Хвиля критики обрушилася на герцогів Сассекських і за місце, яке вони обрали для хрещення свого спадкоємця. Виявляється, каплиця у Віндзорському замку вже давно користується поганою славою.

20 листопада 1992 року, у 45-ту річницю весілля принца Філіпа і королеви Єлизавети, там спалахнула пожежа і вигоріло майже все приміщення. Після цього в каплиці був зроблений капітальний ремонт та замінено навіть вітражі на вікнах. Відновлення зайняло майже 5 років.

У цій каплиці вінчалися багато членів королівської сім'ї і практично всі шлюби закінчилися сумно – герцог Йоркський Ендрю і принцеса Анна розлучилися, принц Чарльз і принцеса Діана розлучилися.

Хрестити малюка Арчі буде архієпископ Кентерберійський, який раніше вінчав Меган Маркл і принца Гаррі, а також хрестив усіх спадкоємців королівської сім'ї – від принца Чарльза до принца Луї.

Герцоги Сассекські висловили бажання приховати від громадськості все, що пов'язане з таїнством хрещення і захід буде закритим. Як вони пояснюють – не хочуть галасу, пов'язаного з сином. Така скритність також припала не до смаку британцям, які люблять розділяти важливі урочисті події з королівською родиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для Арчі.

А також ми розповідали про те, що королева Єлизавета II вплинула на одруження свого онука.