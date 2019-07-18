Меган Маркл публічно зізналася в проблемах з чоловіком

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Меган Маркл стала дуже нещасна поруч з принцем Гаррі

Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі трохи більше року тому, вже не така щаслива, як була раніше. Чутки про те, що в родині герцогів Сассекських не все добре, ходили вже давно, але тільки зараз Меган Маркл змогла це чесно визнати.

Здавалося б, народження спільної дитини, сина Арчі, повинно було зблизити подружжя, але цього не сталося, і герцогиня Сассекська все частіше виглядає на публіці глибоко нещасною.

Крім того, не сприяє гармонійним відносинам і давній конфлікт Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Між ними регулярно відбуваються сутички і братам, принцу Гаррі і принцу Вільяму навіть довелося розійтися в різні сторони в роботі Королівського благодійного фонду.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)

А нещодавно, на лондонській прем'єрі нового фільму "Король Лев" Меган Маркл розговорилася зі співаком Фареллом Вільямсом і зізналася йому, що в її житті не все гладко.

"Я так радий за ваш щасливий сімейний союз! Ваша любовна історія виглядає, як справжнє диво. Стати свідками такого, переконатися, що це можливо і в наш час, дуже важливо для всіх. Ви надихаєте нас, а ми "хворіємо" за вас!" – з теплотою звернувся до герцогині Сассекської співак.

На що Меган Маркл задумливо відповіла: "Знаєте, взагалі-то нам доводиться непросто".

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Королівські критики тут же підхопили цю фразу і почали будувати припущення, що ж мала на увазі герцогиня Сассекська. Останнім часом на неї обрушилася хвиля критики за церемонію хрещення малюка Арчі, а також за її відвідування Вімблдону.

Однак сама правдоподібна версія – це те, що принц Гаррі втомився від постійної критики і від примх своєї дружини і між ними часто виникають сварки. Інсайдери говорять, що він навіть попросив Меган Маркл проконсультуватися у психотерапевта, так як втомився від постійних істерик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Меган Маркл запідозрили проблеми зі здоров'ям після пологів.