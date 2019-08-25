Ще трохи літа: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Погода в Україні 25 серпня – синоптики дали теплий прогноз (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують липневу спеку

Погода в Україні 25 серпня буде спекотною і сонячною, лише в Закарпатській області можливі опади. Рівень тепла досягне +33... +35 градусів у південних областях. При цьому очікується мінлива хмарність. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

На півдні країни буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +18 до +22 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +32... +35 градусів. У Криму опади не прогнозуються, буде сонячно та сухо. Вночі +17... +29 градусів, вдень повітря нагріється до +32... +34 градусів.

Погода в Україні 25 серпня – синоптики дали теплий прогноз (скріншот: meteo.gov.ua)

Трохи прохолодніше погода в інших регіонах - +25... +29 градусів. Вночі очікується зниження температури до +11... +15 градусів. У Закарпатской області очікується до +33 градусів, можливі опади у вигляді дощу.

Погода в Україні 25 серпня – синоптики дали теплий прогноз (ілюстративне фото: pixabay.com)

За народним прогнозом, якщо в цей день дощитиме - бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна - слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листя у клена.

Нагадаємо, що раніше авіакомпанії скасували сотні рейсів через тайфун на Тайвані.

Також РБК-Україна раніше писало, що в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.