Завтра Україну накриє спека до +34

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На заході можливі періодичні дощі з грозою

Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде ясною та спекотною, очікується температура до +34. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За даними синоптика, завтра всі області накриє суха та спекотна погода з поривчастим східним вітром. Лише в прикарпатських областях можливі періодичні дощі з грозами. Температура повітря в середньому триматиметься в межах +25…+30 градусів, однак у південних та східних областях повітря прогріється до +34.

У столиці в неділю також варто очікувати сонячної та теплої погоди. Температура повітря в Києві завтра підніметься до +28.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на всій території України у період з 24 по 27 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. За даними рятувальників, пожежна небезпека буде досягати 5 класу. Також надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозується у Києві та області.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з України поступово йтиме спекотна погода. У найближчі дні в західних областях очікується невелике похолодання до +23.

Додамо, що сьогодні на заході очікується +24…+28 градусів, на півночі і в Вінницькій області +27…+29 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей буде спекотно, +29…+34 градуси