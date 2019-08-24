Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З 24 по 27 серпня в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

У період з 24 по 27 серпня на всій території України буде переважати надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, з 24 по 27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Крім того, з 24 по 27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з України поступово йде спека. У найближчі дні в західних областях очікується невелике похолодання до +23.

За прогнозом Діденко, сьогодні на Заході очікується +24 +28 градусів, на Півночі і в Вінницькій області +27 +29 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде жарко, +29 +34 градуси. Київ буде сонячно, без опадів, +27 градусів. Додамо, погода в Україні на вихідних буде спекотною й дощовою. 24, 25 і 26 серпня в деяких регіонах країни очікуються сильні грози, а в деякі області прийде екстремальна спека.