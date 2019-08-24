ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіакомпанії скасували сотні рейсів через тайфун на Тайвані

Новини » В світі    24.08.2019 - 13:52
Авіакомпанії скасували сотні рейсів через тайфун на Тайвані
Фото: тайфун (aljazeera.com)

Тайфун пройде по території острова і обрушиться на Китай

Авіакомпанії скасували сотні рейсів у зв'язку з наближенням тайфуну Байлу, який може викликати зсуви і повені на Тайвані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Тайфун обрушився на південне узбережжя острова з максимальним вітром в 137 км на годину. Сотні людей були евакуйовані, а понад 350 рейсів були скасовані. Близько 34 тис. військових були надіслані на тлі побоювань повені.

Шторм, який обрушився на острів, знеструмив майже 30 тис. будинків і викликав локальні повені на півдні Тайваню.

Бюро випустило попередження про вітер і дощ для південного Тайваню, включаючи портове місто Гаосюн, де були закриті підприємства і школи. Також випущено попередження для кораблів поблизу острова.

Очікується, що тайфун перетне Тайваньську протоку і вдарить по китайській провінції Фуцзянь на вихідних, повідомили синоптики.

Тайфуни регулярно обрушуються Тайвань, Китай, Філіппіни і Японію у другій половині року, набираючи силу з теплих вод Тихого океану або Південно-Китайського моря. Тайфун Моракот спустошив острів в 2009 році, внаслідок чого загинуло близько 700 чоловік, більшість з них в результаті зсувів.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Лекіма", який обрушився на узбережжя Китаю на початку серпня, стали 28 осіб.

Зазначимо, в Японії від тайфуну "Кроса" загинув один чоловік, ще півсотні людей отримали поранення.

У Японії вирує тайфун: півсотні постраждалих, є загиблий В Японії готуються до масової евакуації через тайфун
Новини України тайфунТайваньшторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся