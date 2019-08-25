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Еще немного лета: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

STYLERЖизнь    25.08.2019 - 08:03
Еще немного лета: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Погода в Украине 25 августа – синоптики дали теплый прогноз (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют июльскую жару

Погода в Украине 25 августа будет жаркой и солнечной, только в Закарпатской области возможны осадки. Уровень тепла достигнет +33… +35 градусов в южных областях. При этом ожидается переменная облачность. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

На юге страны будет солнечно и сухо, без осадков. Ночью в регионе ожидается от +18 до +22 градусов, днем столбики термометров покажут +32… +35 градуса. В Крыму осадки не прогнозируются, будет солнечно и сухо. Ночью +17… +29 градуса, днем воздух нагреется до +32… +34 градусов.

Еще немного лета: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 25 августа – синоптики дали теплый прогноз (скриншот: meteo.gov.ua)

Немного прохладнее погода будет в остальных регионах - +25… +29 градусов. В ночное время ожидается снижение температуры до +11… +15 градусов. В Закарпатской области ожидается до +33 градусов, при этом возможны осадки в виде дождя.

Еще немного лета: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 25 августа – синоптики дали теплый прогноз (иллюстративное фото: pixabay.com)

Согласно народному прогнозу, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

Напомним, что ранее авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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