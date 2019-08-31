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Єлизавета II забавно "потроллила" американських туристів

STYLERПерсони    31.08.2019 - 19:58
Єлизавета II забавно "потроллила" американських туристів
Єлизавета II забавно пожартувала над американськими туристами (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Туристи взяли Єлизавету II за просту британську бабусю

Королева Великобританії Єлизавета II, яка зараз відпочиває в своєму шотландському замку Балморал, потрапила в курйозну ситуацію. Її Величність, скромно одягнена в твід і з хусткою на голові, прогулювалася біля замку в супроводі свого охоронця Річарда Гріффіна, коли до них підійшла група американських туристів. Британська королева забавно відповіла мандрівникам, які її не впізнали, пише Daily Mail.

Як повідомляється, туристи не впізнали британську монархиню і прийняли її за звичайну місцеву бабусю. Американці поцікавилися у 93-річної Єлизавети, чи живе вона тут. Та відповіла: "Так, у мене тут дім поблизу". Потім туристи запитали, чи вона коли-небудь зустрічалася з королевою.

"Я — ні. А ось цей полісмен — так", — чесно сказала 93-річна Єлизавета, вказуючи на Річарда, який працює на королівську родину вже більше 30 років.

Єлизавета II забавно &quot;потроллила&quot; американських туристів

Єлизавета II забавно пожартувала над американськими туристами (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Гріффін, який розповів цю історію виданню Times, зазначив, що група вирушила далі, так і не усвідомивши, хто з ними розмовляв.

Нагадаємо, що шанувальники королівської сім'ї турбуються про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл.

До цього Єлизавета II встановила нову заборону і обложила Меган Маркл.

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