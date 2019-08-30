Прихильники королівської сім'ї турбуються про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Прихильники королівської сім'ї схвильовані емоційним станом герцогів Сассекських

Шлюб є вже сам по собі є стресом, навіть при найкращих обставинах. Але коли мільйони людей спостерігають за кожним вашим рухом, критикуючи ваші дії на кожному кроці, напруга зростає в геометричній прогресії. Саме цього бояться деякі шанувальники принца Гаррі і Меган Маркл. Про це повідомляє видання CheatSheet.

З першого погляду герцог і герцогиня Сассекські здаються дуже щасливими. У них є все, про що можна тільки мріяти, маленька дитина, чудовий новий будинок, добробут сім'ї. Але, незважаючи на все це, сімейна пара знаходяться під величезним тиском, яке ми навіть не можемо собі уявити.

Ось чому їх найвідданіші шанувальники королівської сім'ї турбуються про те, як вся критика може негативно вплинути на їх шлюб.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Принц Гаррі познайомився з Меган Маркл влітку 2016 року. Менш ніж за два роки пара оголосила про заручини, що стало нескінченним джерелом суперечок як серед друзів, так і членів сім'ї.

Однією з проблем швидкого весілля стало те, що у Меган Маркл не було стільки часу, щоб звикнути до того, щоб бути частиною королівської сім'ї, яка перебуває під пильним наглядом журналістів і громадськості.

У Кейт Міддлтон було дуже чітке уявлення про те, з чим вона зіткнеться, як вийде заміж за принца Вільяма. Але для Меган це було не так очевидно.

Говорячи про поспішність у шлюбі, є ще одна причина, з якої принц Гаррі і Меган Маркл зараз відчувають проблеми - Меган опинилася всередині непростих відносин між братами.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Вільям і принц Гаррі завжди були дружні, особливо після трагічної смерті їх матері, принцеси Діани. Але коли герцог Кембриджський попередив Гаррі не поспішати одружуватися на жінці, яку він любив, приголомшений молодший брат прийняв цю поражу погано.

Деякі вважають, що це саме те, що поклало початок всієї цієї королівської ворожнечы, про яку ми постійно чуємо.

Ніхто не може бути ідеальним весь час, і принц Гаррі і Меган Маркл доводять це зараз. Кілька разів їх засуджували через невеликі драматичні моменти на публіці.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Як і в будь-якому шлюбі, у принца Гаррі і Меган Маркл є хороші і погані дні. Різниця лише в тому, що їх життя виставлена на показ.

Хоча прихильники королівської сім'ї і побоюються, що тиск може негативно вплинути на цю пару, малоймовірно, що цього буде достатньо, щоб роз'єднати їх. У них є любов один до одного, любов до своєї дитини і загальна ціль зробити світ краще.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II не дозволила Меган Маркл і принцу Гаррі оселитися разом з нею у Віндзорському замку.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть повернути любов громадськості.