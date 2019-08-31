Елизавета II забавно "потроллила" американских туристов

Елизавета II забавно пошутила над американскими туристами (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Туристы приняли Елизавету II за простую британскую бабушку

Королева Великобритании Елизавета II, которая сейчас отдыхает в своем шотландском замке Балморал, попала в курьезную ситуацию. Ее Величество, скромно одетая в твид и с платком на голове, прогуливалась возле замка в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина, когда к ним подошла группа американских туристов. Британская королева забавно ответила путешественникам, которые ее не узнали, пишет Daily Mail.

Как сообщается, не узнавшие британскую монархиню и принявшие ее за обычную местную бабушку. Американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, живет ли она тут. Та ответила: "Да, у меня здесь дом поблизости". Потом туристы спросили, встречались ли она когда-либо с королевой.

"Я — нет. А вот этот полисмен — да", — честно сказала 93-летняя Елизавета, указывая на Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Елизавета II забавно пошутила над американскими туристами (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Гриффин, который рассказал эту историю изданию Times, отметил, что группа отправилась дальше, так и не осознав, кто с ними беседовал.

Напомним, что поклонники королевской семьи беспокоятся о браке принца Гарри и Меган Маркл.

До этого Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл.