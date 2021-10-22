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Єлизавета II потрапила в лікарню: як себе почуває королева

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Великобританія, П'ятниця 22 жовтня 2021 09:32
Єлизавета II потрапила в лікарню: як себе почуває королева Фото: Королева Єлизавета II потрапила в лікарню (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Єлизавета II потрапила лікарню в ніч на четвер 21 жовтня, але зараз вона вже благополучно вдома.

У повідомленні Букінгемського палацу сказано, що в четвер вона повернулася в Віндзорський замок.

"Після того, як медики порадили їй протягом декількох днів відпочити, королева відвідала лікарню, щоб провести деякі попередні обстеження. Вдень вона повернулася у Віндзорський замок і залишається в бадьорому настрої", - повідомляє Букінгемський палац.

Медики оглянули королеву в приватній лікарні Короля Едуарда VII в центрі Лондона, розташованій на відстані близько 32 кілометрів від Віндзора. Потрапляння в лікарню абсолютно не пов'язане з коронавірусом.

Дводенна поїздка 95-річної Єлизавети II в Північну Ірландію повинна була початися в середу, проте її скасували за порадою медиків.

Відзначається, що вже 21 жовтня її Королівська Високість повернулася до виконання звичайних обов'язків і працювала за своїм столом у Віндзорському замку.

Очікується, що королева візьме участь у конференції зі зміни клімату COP26 в Глазго в кінці жовтня.

До речі, 15 жовтня англійські ЗМІ повідомили, що Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендаціями лікарів.

Як ми раніше писали, вагітна внучка Єлизавети II раніше терміну госпіталізована в Лондоні.

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Єлизавета II
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