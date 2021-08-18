Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили таємно хрестити доньку без Єлизавети II: що сталося (фото)

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не будуть хрестити доньку Лілібет у Лондоні в присутності королеви Єлизавети II. Герцог та герцогиня Сассекські вирішили провести обряд у Каліфорнії.

Про це пише Daily Mail .

Як розповів експерт з питань королівської сім'ї Річарда Фіцуільяма, "пара зробить все по-своєму".

Окрім того, він вважає, що принц цього разу проведе секретну церемонію, без гарячих суперечок, які супроводжували хрестини їхнього старшого сина Арчі.

Також Фіцуільям зазначив, що пара досі не опублікувала жодного фото дівчинки.

Це рішення показує, що герцог та герцогиня все зроблять по-своєму, каже експерт.

Як відомо, народила Меган доньку 4 червня.

Меган Маркл і Принц Гаррі не покличуть на хрещення доньки Єлизавету II (фото: GettyImages)

Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Прославилася вона завдяки серіалу "Форс-мажори", де вона з'являлася у відвертих сценах. Шлюб з Гаррі для актриси - не перший. Вона була одружена з режисером Тревором Енгельсоном, з яким розлучилася в 2013 році після двох років шлюбу.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон, а 4 червня 2021-го дочка Лілібет Діана.