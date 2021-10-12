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Здоров'я Єлизавети II похитнулося? З'явилося "насторожуюче" відео

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Лондон, Вівторок 12 жовтня 2021 19:06
Здоров'я Єлизавети II похитнулося? З'явилося "насторожуюче" відео Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Єлизавета II вперше з'явилася з тростиною на офіційному публічному заході. 95-річна королева Великобританії сьогодні, 12 жовтня, відвідала Вестмінстерське абатство разом зі своєю єдиною дочкою принцесою Анною.

Про це повідомляє Daily Mail.

Монарх була присутня на урочистій службі з нагоди столітньої річниці з моменту створення королівського британського легіону.

Єлизавета II вийшла з машини і відразу ж взяла в руки тростину. При цьому нічого невідомо про стан здоров'я королеви. Букінгемський палац традиційно не дає жодних коментарів з цього приводу.

Здоров'я Єлизавети II похитнулося? З'явилося &quot;насторожуюче&quot; відео

Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною (фото: twitter.com/PixiedustJtT)

Зазначимо, що вхід в абатство в центрі Лондона вимощений каменями і він нерівний. Можливо тому Єлизавета II вирішила використовувати тростину для більшого комфорту.

Королева увійшла в будівлю не через центральні Західні двері, а більш коротким маршрутом, з боку так званого куточка поетів в південній частині церкви.

Єлизавета II і Анна приєдналися до тих, кого підтримує організація, включаючи військовослужбовців, ветеранів та їх сім'ї.

Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною (відео: YouTube)

Нагадаємо, вагітну внучку Єлизавети II принцесу Беатріс раніше терміну госпіталізували в Лондоні, де вона вперше народила.

Ми також писали про те, що принц Гаррі і Меган Маркл вирішили таємно хрестити дочку без Єлизавети II.

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Єлизавета II Королівська сім'я
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